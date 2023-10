Morgan State University cancela jogo após tiroteio que deixou cinco feridos

Fapós o tiroteio de terça-feira em Universidade Estadual de Morgan que deixou cinco pessoas feridas, presidente da universidade David Wilson anunciou que todos os outros eventos e aulas de boas-vindas do restante da semana, incluindo o jogo de futebol de sábado, foram cancelados.

Wilson disse que marcou o primeiro cancelamento de evento desse tipo na história da escola.

Alguns alunos foram vistos saindo do campus com mochilas e malas na tarde de quarta-feira.

O tiroteio aconteceu por volta das 21h30, pouco depois uma cerimônia de coroação para o senhor e senhorita Morgan State deste ano no auditório do campus.

Os participantes caminhavam do auditório para o centro estudantil para uma dança de coroação, que estava prestes a começar quando os tiros fizeram com que as pessoas se dispersassem em pânico.

As vítimas do tiroteio, quatro homens e uma mulher, têm entre 18 e 22 anos. Quatro são estudantes da Morgan State. Nenhuma prisão foi feita ainda

A polícia pede o apoio da população para identificar os responsáveis

A polícia de Baltimore pediu a ajuda do público para identificar um grupo de pessoas vistas na área de um tiroteio na Morgan State University que deixou cinco feridos.

A polícia divulgou um vídeo de vigilância na noite de quarta-feira mostrando várias pessoas caminhando por uma área gramada. Eles estão buscando as identidades de “pessoas de interesse” no tiroteio de terça à noite.

Horas antes, o comissário de polícia Richard Worley disse que pelo menos duas pessoas abriram fogo durante uma disputa entre dois grupos nos eventos de boas-vindas da universidade, mas que as vítimas provavelmente não eram os alvos pretendidos pelos atiradores.

Evidências preliminares indicam que os atiradores tinham como alvo uma pessoa, que não estava entre as vítimas, disse Worley. Espera-se que todos os cinco sobrevivam.

Worley disse que uma terceira pessoa também puxou uma arma durante a disputa, embora não esteja claro se ele puxou o gatilho. Ele disse que os testes de balística revelarão quantos atiradores estiveram envolvidos.

As atualizações da polícia na manhã de quarta-feira ajudaram a reprimir os rumores que circulavam online sobre se o ataque tinha motivação racial ou se era um tiroteio planejado em uma escola no campus universitário historicamente negro em nordeste de Baltimore.

A polícia municipal e funcionários da universidade alertaram inicialmente os estudantes sobre um atirador ativo e ordenaram-lhes que se abrigassem no local durante horas, enquanto os agentes da SWAT iam de porta em porta à procura de suspeitos.

Worley disse que a polícia ouviu tiros e várias janelas quebradas do dormitório, então as autoridades inicialmente pensaram que havia um atirador ativo e agiu de acordo.

No campus na tarde de quarta-feira, trabalhadores substituíam janelas e varriam vidros quebrados enquanto os estudantes perambulavam; alguns comentaram sobre a evolução da cena do crime, que incluía respingos de sangue em uma passarela de concreto e fita amarela cruzando o pátio adjacente.

Um letreiro de néon na entrada de um dos campus piscava: “Família Morgan, Morgan Strong”.

Houve violência anterior na Morgan State.

As celebrações anteriores do regresso a casa da Morgan State também foram o sujeito de violência.

Durante uma coletiva de imprensa no campus na quarta-feira, um repórter do jornal estudantil da universidade perguntou às autoridades como planejavam abordar o que se tornou uma tendência: em outubro passado, um jovem foi baleado durante o que as autoridades chamaram de festa não autorizada no campus. e no ano anterior, um calouro foi preso e acusado de atirar em seu colega durante o fim de semana da formatura.

Chefe de Polícia da Universidade Estadual de Morgan Lança Hatcher disse que a agência tomou “medidas extraordinárias para trazer recursos de segurança adicionais para o campus” nos últimos anos, incluindo um aumento da presença policial e cobertura de câmeras de vigilância.