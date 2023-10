Motociclista armado aterroriza mães e filhos na Filadélfia, mostra vídeo

Uma gangue de motociclistas tomou brevemente o centro da Filadélfia no fim de semana passado… e um hooligan armado com pistolas colocou uma mãe e seus filhos na mira violenta.

Dezenas de motociclistas passaram pela “Cidade do Amor Fraterno” no domingo à noite, parando o trânsito e causando uma confusão total.

Quando ele salta do carro, sua arma cai no chão e ele rapidamente a pega enquanto a mãe furiosa sai do banco do motorista e o confronta em um cruzamento.