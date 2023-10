Motorista, aprenda como fazer venda digital do carro pelo celular

Fazer venda digital do carro pelo celular pode ser uma excelente opção para quem deseja fazer um negócio, mas não tem muito tempo. No entanto, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre como fazer isso.

Desse modo, para que você possa tirar todas essas dúvidas e conseguir o melhor negócio para seu veículo, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

O que é venda digital do carro pelo celular?

A venda de carros usados é uma prática comum para aqueles que desejam adquirir um novo automóvel, ou simplesmente para aqueles que precisam se desfazer do seu veículo atual.

No entanto, o processo de transferência da propriedade pode ser burocrático e demorado. Felizmente, graças aos avanços tecnológicos, é possível realizar a venda digital do carro pelo celular, de forma rápida e segura por meio do aplicativo Carteira Nacional de Trânsito.

Dessa forma, a venda digital de veículos consiste em um procedimento que permite ao proprietário transferir a propriedade de um veículo por meio do aplicativo móvel citado acima. Eliminando assim, a necessidade de ir até o Detran ou de lidar com toda a papelada tradicionalmente envolvida no processo de transferência.

Vantagens de fazer a venda digital

Fazer a venda digital do carro por meio do app da Carteira Nacional de Trânsito traz vantagens como:

A praticidade;

Agilidade e;

Segurança.

Isso porque o proprietário pode realizar todo o procedimento de forma eletrônica e com autenticação digital.

Veja o passo a passo de como usar o app Carteira Nacional de Trânsito

Para usar o app Carteira Nacional de Trânsito para vender seu veículo pelo celular, basta seguir as seguintes orientações:

Primeiramente, baixe o aplicativo Carteira Nacional de Trânsito, disponível para Android e iOS, em seu celular; Então, faça o cadastro no app utilizando o seu CPF e dados pessoais; Após o cadastro, clique na opção “Veículos” e selecione o veículo que deseja vender; Desse modo, preencha os dados solicitados sobre o veículo, como placa, chassi e Renavam; Confirme os dados e verifique se todas as informações estão corretas; Ademais, tire fotos do veículo utilizando a câmera do celular. Certifique-se de incluir imagens de todos os ângulos e detalhes relevantes; Descreva detalhadamente as condições do veículo, incluindo informações sobre a quilometragem, histórico de manutenções e eventuais avarias; Estabeleça um preço para o veículo e defina se deseja negociar diretamente com o comprador ou utilizar a opção de leilão do aplicativo; Aguarde a aprovação do anúncio por parte do aplicativo. Finalmente, uma vez que o anúncio esteja aprovado, o aplicativo irá disponibilizá-lo para potenciais compradores, que poderão entrar em contato com você para agendar uma visita e negociar a venda.

Veja alguns cuidados ao realizar a venda digital do carro pelo celular

Contudo, apesar de toda facilidade que o aplicativo CNT oferece, é importante ressaltar alguns cuidados ao utilizar essa ferramenta:

Certifique-se de fornecer informações precisas e detalhadas sobre o veículo, evitando qualquer tipo de má-fé;

Ademais, tire somente fotos de alta qualidade. Para assim, mostrar todos os lados do veículo e evidenciar possíveis avarias;

Além disso, esteja preparado para responder às perguntas dos possíveis compradores de forma clara e honesta para evitar problemas;

Por fim, evite fornecer informações sensíveis, como o seu endereço residencial, a menos que tenha certeza de que o comprador é confiável.

Qual a documentação necessária para a venda digital do carro?

Os documentos necessários para vender um carro por meio do aplicativo da Carteira Nacional de Trânsito são:

Documento do veículo (DUT) original e em branco, assinado conforme orientações do app Carteira Nacional de Trânsito;

RG e CPF do vendedor e do comprador e;

Comprovante de residência atualizado.

Veja as regras para a transferência de propriedade através do app CNT

Ao utilizar o app CNT para transferência de propriedade, também é necessário seguir as seguintes regras para evitar contratempos:

O veículo deve estar com o IPVA e demais multas quitadas;

Além disso, o veículo não pode apresentar restrições como alienação fiduciária ou qualquer outra forma de impedimento e;

O comprador deve possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria correspondente ao veículo.

Cuidados ao utilizar o aplicativo Carteira Nacional de Trânsito:

Por fim, vale ressaltar alguns cuidados ao utilizar o aplicativo Carteira Nacional de Trânsito:

Certifique-se de baixar o aplicativo oficial;

Mantenha o aplicativo sempre atualizado;

Não compartilhe suas informações de acesso ao aplicativo com terceiros;

Em caso de dúvidas ou problemas técnicos, entre em contato com o suporte do aplicativo.

Agora que você já sabe como fazer venda digital do carro pelo celular, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!