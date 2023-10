Motorista malicioso atravessa multidão pró-Palestina em Minneapolis

A O vídeo sobre um veículo que passou por uma multidão em Minneapolis acabou de se tornar viral. Depois das 15h20 de domingo, o Departamento de Polícia de Minneapolis recebeu vários relatos de distúrbios perto de uma manifestação a favor do fim do bombardeio de Gaza.

O porta-voz do MPD, Aaron Rose, disse à Newsweek por e-mail que “Várias testemunhas relataram um veículo passando no meio da multidão e uma pessoa que ligou relatou o som de um tiro”.

Um homem em um sedã branco atravessou a multidão pró-Palestina

Rose elaborou afirmando isso. “Neste momento, não houve relatos de feridos relacionados com a manifestação e nenhuma vítima se apresentou.“

Neste momento, o MPD está a realizar investigações de acompanhamento sobre o incidente e “nenhuma detenção foi feita até domingo à noite”, disse Rose.

Cerca de 5.000 pessoas se reuniram no cruzamento das avenidas Hennepin e Lyndale e Vineland Place para protestar e exigir a bombardeio de Gaza pelos militares israelenses.

Os organizadores do comício foram os Comitê Anti-Guerra de Minnesota, o capítulo estadual do Muçulmanos Americanos pela Palestina, e os Estudantes pela Justiça na Palestina, na Universidade de Minnesota.

Como parte da manifestação, as pessoas deitavam-se no chão dando a mensagem de estarem mortas, foi aí que tudo azedou.

“Um motorista hostil ameaçou os manifestantes com seu carro e um estilete”, diz o comunicado. “Ele foi desarmado pela segurança do protesto, mas depois dirigiu no meio da multidão.”

O vídeo viral mostra como um homem em um sedã branco sai do veículo e segundo os manifestantes ele estava com um estilete e envolveu pessoas na rua para depois voltar para seu carro e atravessou uma multidão agitada para depois fugir.