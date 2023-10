Motoristas AINDA se sentem incomodados com ESTE radar

Nos últimos anos, a fiscalização do tráfego tem se atualizado constantemente para assegurar a segurança de condutores e pedestres. Uma das mais recentes inovações nesse campo é o novo radar avançado, capaz de reconhecer até oito infrações distintas no trânsito.

Com essa tecnologia de ponta, é crucial que os motoristas permaneçam sempre atentos. Assim, independentemente da detecção do radar, se evitará sanções, além da promoção da segurança nas vias.

Como é esse novo radar

Pense em uma próxima era de radares repletos de tecnologia avançada, prontos não apenas para identificar o excesso de velocidade, mas também para detectar outras cinco infrações distintas. Esses dispositivos de monitoramento aprimorado estão gradualmente se tornando uma presença frequente em várias metrópoles proeminentes. Com isso, a amplitude das infrações que eles conseguem reconhecer é verdadeiramente notável.

O novo radar avançado também é capaz de identificar a infração de avançar sobre a faixa de pedestres. É crucial respeitar e dar preferência aos pedestres que desejam atravessar a via.

Ao avançar sobre a faixa, além de estar cometendo uma infração, o condutor coloca em risco a vida dos pedestres. Portanto, sempre pare e aguarde até que todos os pedestres tenham atravessado completamente antes de prosseguir no trânsito.

Infrações detectáveis

Dentre as oito infrações possíveis de se detectar, incluem-se

Operar um veículo com velocidade até 20% além do limite máximo permitido, configurando uma infração de gravidade média, com a atribuição de 4 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma multa de R$ 130,16. Quando o veículo excede a velocidade entre 20% e 50% acima do limite máximo permitido, a infração é classificada como grave, resultando em uma penalidade financeira de R$ 195,23 e a adição de 5 pontos à carteira. Quando o veículo ultrapassa a velocidade máxima permitida em mais de 50%, a infração é considerada gravíssima. Nesse caso, a multa é triplicada, totalizando R$ 880,41, e o condutor fica sujeito à Suspensão do Direito de Dirigir, independentemente do número de pontos em seu prontuário. Parar sobre a faixa de pedestres durante a mudança de sinal é classificado como uma infração de natureza média, acarretando 4 pontos na CNH e uma multa de R$ 130,16. Transitar em locais ou horários não permitidos pela regulamentação também é considerado uma infração de natureza média, resultando em multa e pontos na carteira. Realizar manobras de conversão em locais proibidos pela sinalização é uma infração grave, sujeita a uma multa de R$ 195,23 e a adição de 5 pontos à carteira como penalidades. Avançar um semáforo vermelho é uma infração gravíssima que acarreta a adição de 7 pontos à CNH e uma multa de R$ 293,47. Deixar de respeitar a faixa destinada ao veículo de acordo com a sinalização é considerada uma infração de natureza média, resultando em multa e pontos na carteira.



Resumidamente, o novo super radar é uma importante ferramenta de fiscalização para garantir a segurança no trânsito. Com a capacidade de identificar oito diferentes infrações, é essencial que os motoristas permaneçam sempre atentos e respeitem as normas de trânsito. Dessa forma, todos evitarão penalidades e contribuirão para um tráfego mais seguro para todos.

O que não queriam que você soubesse sobre ficar isento do IPVA

O Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores é um tributo estadual obrigatório para todos os proprietários de veículos em território nacional. Recentemente, um estado anunciou a intenção de eliminar o pagamento do IPVA como parte de um incentivo ao uso de veículos que não emitem poluentes. Essa iniciativa originou-se de um Projeto de Lei aprovado pela Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) em 23 de agosto.

A autoria do projeto foi atribuída aos deputados estaduais Ricardo França e Donato (PT). A proposta visa isentar uma parte do IPVA, mediante a utilização de créditos correspondentes à parcela estadual desse imposto. Essa isenção seria aplicada aos proprietários de veículos de emissão zero, incluindo carros totalmente elétricos e veículos movidos a hidrogênio.

Atualmente, aguarda-se a decisão do governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas (Republicanos), que pode optar por vetar ou sancionar a proposta. Além disso, a iniciativa também beneficia os proprietários de veículos de emissão zero, como os carros movidos a hidrogênio e elétricos.

Vale destacar que a empresa Toyota está trabalhando no desenvolvimento de um veículo movido a hidrogênio que utiliza etanol. Isso colaborará com o governo estadual nessa iniciativa.

Os moradores do estado de São Paulo acreditam que essa medida representará um incentivo significativo para a adoção de tecnologias de transporte mais sustentáveis.