Motoristas de aplicativo terão direito a salário e contribuições previdenciárias devido a uma proposta que o Governo Federal está elaborando por meio do Ministério do Trabalho.

Assim sendo, é importante que todos os que trabalham nessa categoria fiquem a par dessas novidades a fim de assegurar seus direitos trabalhistas.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Motoristas de aplicativo terão direito a salário e contribuições previdenciárias, entenda

A regulamentação dos direitos trabalhistas para os motoristas de aplicativo está em destaque, visto que, após intensas discussões, o Governo Federal, por meio do Ministério do Trabalho, está elaborando uma proposta para regulamentar esse tipo de trabalho.

Dessa maneira, a proposta visa trazer benefícios como contribuição ao INSS e um salário mínimo para esses profissionais.

Ministro do Trabalho está intermediando a discussão

O Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e sua equipe estão em uma tentativa de intermediar as conversas entre os profissionais de aplicativos e as associações que representam as plataformas.

Contudo, embora tenha ocorrido a formação de um grupo de trabalho no início do ano para abordar essas questões, ele perdeu sua validade recentemente, levando à necessidade de considerar a regulamentação por meio do Congresso Nacional.

Veja os direitos propostos para motoristas de aplicativo

Uma das principais reivindicações dos motoristas de aplicativo era receber um pagamento mínimo de R$ 35 por hora logada no aplicativo, válido para entregas. Isso significa que, enquanto estavam online na plataforma, estariam acumulando esses valores.

Além disso, a busca por mais segurança no trabalho também foi uma demanda importante, e a proposta incluiu:

Seguros por acidentes;

Auxílio mecânico e;

Auxílio previdenciários.

No entanto, as plataformas não aceitaram a proposta dos motoristas, o que gerou ainda mais discussões.

Quais são as propostas do Ministério do Trabalho?

Diante da falta de acordo com as plataformas, o Ministério do Trabalho apresentou uma série de propostas para regulamentos sobre os direitos dos motoristas de aplicativo. Assim, dentre as principais estão:

Estabelecimento de um piso salarial por hora de trabalho, de R$ 30 para motoristas e R$ 17 para entregadores;

Cálculo do valor do pagamento por hora rodada, em oposição ao período logado no aplicativo;

Implementação de uma contribuição previdenciária de 27,5% ao mês, com os profissionais contribuindo com 7,5% e as empresas assumindo a responsabilidade pelo recolhimento dos 20% restantes, e;

No caso dos motoristas de aplicativo, os percentuais de contribuição incidirão sobre 25% do valor repassado a eles pelas empresas.

Quais são os próximos passos do projeto?

Após a discussão do texto que os diz que os motoristas de aplicativo terão esses direitos, o presidente terá que aprovar as regras, e então, o projeto seguirá para o Congresso Nacional.

Desse modo, é necessário o acompanhamento de perto, visto que trata-se de um passo importante na busca por uma maior proteção e garantia de direitos para os motoristas de aplicativos, que desempenham um papel significativo na economia moderna.

Confira as vantagens de aprovação do projeto

Como é de se esperar, caso o projeto obtenha aprovação, trará uma série de vantagens importantes para esses profissionais.

Sendo assim, confira abaixo algumas das principais:

Garantia de um salário mínimo

Primeiramente, vale destacar que, com a melhoria de um piso salarial por hora de trabalho, os motoristas de aplicativo têm a segurança de receber um valor mínimo por seu tempo de serviço, proporcionando uma renda mais estável.

Possibilidade de contribuições previdenciárias

A inclusão da contribuição previdenciária também é uma vantagem excelente, pois garante apoio ao futuro dos motoristas.

Desse modo, eles poderão acumular benefícios previdenciários, como:

Aposentadorias;

Auxílio-doença;

Pensão por morte;

Salário-maternidade, entre outros.

Garantindo assim, a segurança em situações de necessidade.

Mais segurança no trabalho

Além disso, também cabe frisar que a solicitação de seguro por acidente e auxílio mecânico oferece uma camada adicional de segurança aos motoristas, garantindo que eles estejam protegidos em caso de acidentes ou problemas mecânicos durante o trabalho.

Igualdade de direitos

Com a regulamentação, os motoristas de aplicativo terão seus direitos igualados aos trabalhadores de outras categorias, promovendo uma maior igualdade no mercado de trabalho.

Possibilidade de planejamento financeiro

Por fim, ao conhecer seus direitos e benefícios, os motoristas podem planejar suas finanças com mais eficácia, garantindo estabilidade financeira a longo prazo.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que os motoristas de aplicativo terão direito a salário mínimo e contribuições previdenciárias, fique de olho nas próximas notícias para saber quando a nova regulamentação entrará em vigência!