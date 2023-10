Motoristas de aplicativo terão nova realidade financeira com contribuição do INSS e salário atualizado

Após extensos debates sobre os direitos trabalhistas dos entregadores e motoristas de aplicativos, o governo federal está finalmente apresentando uma proposta para regulamentar essa forma de trabalho.

Sob essa nova regulamentação, os prestadores de serviço por meio de aplicativos poderão usufruir de benefícios essenciais, incluindo contribuição ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e a garantia de um salário mínimo.

A iniciativa para regulamentar os direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativos está sendo liderada pelo Ministério do Trabalho, sob a supervisão do ministro Luiz Marinho e sua equipe.

Eles têm trabalhado incansavelmente para intermediar as discussões entre os profissionais e as associações que representam as plataformas de aplicativos.

Apesar dos esforços anteriores, o grupo de trabalho criado no início do ano não produziu resultados concretos, o que levou à necessidade de uma nova abordagem.

A proposta agora será submetida ao Congresso Nacional para avaliação e aprovação. O ministro Luiz Marinho esteve presente no Senado Federal nesta segunda-feira (9) para iniciar as discussões sobre esse importante assunto.

Esta é uma medida crucial para garantir que os entregadores e motoristas de aplicativos tenham seus direitos reconhecidos e recebam benefícios adequados por seu trabalho.

Solicitações dos profissionais

Antes de tudo, é importante ressaltar quais eram as exigências dos entregadores e motoristas de aplicativos.

Uma das principais demandas desses motoristas é a garantia de um pagamento mínimo de R$ 35 por hora enquanto estão logados no aplicativo e disponíveis para realizar entregas.

Isso asseguraria que, durante o período em que estão online na plataforma, eles estejam constantemente acumulando rendimentos, independentemente de receberem pedidos de viagem imediatos.

Além disso, os motoristas têm destacado a necessidade urgente de melhorias na segurança e no suporte oferecido a eles.

Isso inclui a implementação de seguros por acidentes, que garantam proteção financeira em caso de eventos inesperados, bem como assistência mecânica para lidar com problemas no veículo durante as jornadas de trabalho.

Os entregadores e motoristas de aplicativos também têm buscaram benefícios previdenciários para se protegerem, e a sua família, no caso de eventos inesperados.

Reconhecendo a importância de uma rede de segurança para os trabalhadores que desempenham esse tipo de função.

Todavia, esse acordo não foi aceito pelas empresas e a discussão continuou em aberto. Por isso, o Ministério do Trabalho convocou uma reunião para definir algumas diretrizes buscando o equilíbrio dos interesses das partes.

Direitos que serão assegurados aos entregadores e motoristas de aplicativos

Durante as intensas negociações no grupo de trabalho, o Ministério do Trabalho não chegou a um consenso com as plataformas digitais.

Em resposta a essa falta de acordo entre as empresas e os motoristas de aplicativos, o Ministério propõe uma série de medidas significativas para proteger os direitos dos trabalhadores de aplicativos.

Primeiramente, estabelece-se um piso salarial mínimo por hora de trabalho, fixado em R$ 30 para motoristas e R$ 17 para entregadores.

Uma mudança crucial é a forma como esse valor será calculado: não mais com base no tempo que os profissionais passam logados nos aplicativos, mas sim pelo tempo efetivamente trabalhado.

Além disso, uma importante proposta envolve as contribuições previdenciárias. Os entregadores e motoristas de aplicativos serão responsáveis por uma contribuição de 7,5% de seu rendimento mensal.

Já as empresas que operam as plataformas deverão recolher 20% para a previdência social.

Isso representa um esforço conjunto para garantir a segurança financeira dos trabalhadores nesse setor em rápido crescimento.

Para os motoristas de aplicativos, uma cláusula específica foi estabelecida. Os percentuais das contribuições incidirão sobre 25% do valor repassado a eles pelas empresas, criando uma estrutura que reconhece as complexidades dessa forma de trabalho.

A próxima etapa envolve a revisão e aprovação final do texto regulatório pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Uma vez aprovadas, essas regras serão enviadas para o Congresso Nacional, marcando um passo significativo em direção a uma regulamentação mais justa e equitativa para os trabalhadores de plataformas digitais no Brasil.