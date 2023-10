Motoristas de app têm oficializados PISO SALÁRIAL e direitos previdenciários

A regulamentação dos direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativos, como Uber e 99, está em sua fase final no Brasil. Essa proposta do Governo Federal visa garantir um piso salarial e benefícios básicos aos trabalhadores desse setor, como aposentadoria, férias remuneradas e auxílio-doença.

Neste artigo, discutiremos os detalhes dessa nova proposta e como ela impactará os motoristas de aplicativos.

Piso Salarial para Motoristas de Uber e 99

Um dos pontos mais importantes dessa nova proposta é a definição de um piso salarial para os motoristas de Uber e 99. Segundo a proposta, esses profissionais poderão receber um valor mínimo de R$ 30 por hora trabalhada. Essa mudança é significativa, pois o cálculo da remuneração passará a ser proporcional às horas de fato trabalhadas.

Anteriormente, o pagamento aos motoristas era calculado com base nas horas em que os profissionais estavam conectados aos aplicativos. Agora, com o piso salarial, os motoristas terão uma remuneração mais justa e garantida, independentemente do tempo em que estão online nos aplicativos.

Contribuição para a Previdência Social

Outro aspecto importante da proposta do Governo Federal é a obrigatoriedade de contribuição para a Previdência Social tanto por parte dos motoristas quanto das empresas de aplicativos. Com essa contribuição, os motoristas terão direito a benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e invalidez.

A proposta estabelece que os motoristas deverão contribuir com 7,5% de seus rendimentos, calculados com base em 25% do valor da hora de trabalho, o que corresponde a R$ 7,50. Já as empresas de aplicativos deverão contribuir com 20% sobre o cálculo dos ganhos dos profissionais.

Benefícios Previdenciários para Motoristas



Você também pode gostar:

Com a contribuição para a Previdência Social, os motoristas de aplicativos passarão a ter direito a uma série de benefícios previdenciários. Além da aposentadoria, eles terão acesso a férias remuneradas e auxílio-doença, por exemplo.

Essa medida é fundamental para garantir a segurança financeira e o bem-estar dos motoristas, que agora terão uma proteção social mais abrangente. Esses benefícios previdenciários são essenciais para garantir a dignidade e a qualidade de vida dos trabalhadores desse setor.

Regulamentação do Trabalho dos Motoristas de Aplicativos

A proposta do Governo Federal também busca regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativos, estabelecendo diretrizes claras para esse setor. Essa regulamentação visa garantir uma relação de trabalho mais equilibrada entre os motoristas e as empresas de aplicativos.

Um dos pontos discutidos nessa regulamentação é a definição do vínculo empregatício dos motoristas, se eles devem ser considerados como autônomos, CLT ou como microempreendedores individuais (MEI). Essa definição é importante para determinar quais direitos e benefícios serão assegurados aos motoristas.

Cálculo dos Valores e Piso Salarial por Hora Trabalhada

A regulamentação proposta pelo Governo Federal estabelece os cálculos dos valores e o piso salarial por hora trabalhada para os motoristas de aplicativos. Segundo a proposta, os motoristas receberão R$ 30 por hora trabalhada, enquanto os entregadores receberão R$ 17.

Esses valores foram calculados levando-se em consideração 176 horas mensais, incluindo o período de descanso remunerado e os custos operacionais dos prestadores de serviços, como transporte, veículo, motocicleta e combustível.

Dessa forma, o piso salarial foi estabelecido para garantir um valor proporcional ao salário mínimo de acordo com as horas trabalhadas.

Contribuição ao INSS e MEI

A proposta também prevê a contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) por parte dos motoristas de aplicativos. Eles deverão recolher 7,5% sobre 25% do valor da hora trabalhada, o que corresponde a R$ 7,50. Já as empresas de aplicativos deverão recolher 20% sobre o cálculo dos ganhos dos motoristas.

É importante destacar que, de acordo com a proposta, os motoristas de aplicativos não poderão atuar como Microempreendedores Individuais (MEI), apenas como autônomos ou com vínculo empregatício CLT. Essa medida visa garantir uma maior segurança e proteção social para os motoristas.

Ademais, a proposta do Governo Federal para regulamentar os direitos trabalhistas dos motoristas de aplicativos, como Uber e 99, é um avanço significativo na busca por uma relação de trabalho mais justa e equilibrada. Com a definição de um piso salarial, a contribuição para a Previdência Social e a garantia de benefícios previdenciários, os motoristas terão mais segurança e proteção social em sua atividade profissional.

É fundamental que essa proposta seja implementada o mais rápido possível, garantindo que os motoristas de aplicativos sejam tratados de forma justa e recebam remuneração adequada. Além disso, é importante que as empresas de aplicativos cumpram com sua parte, contribuindo para a Previdência Social e garantindo os direitos trabalhistas dos motoristas.

Com essa regulamentação, espera-se que haja uma melhoria nas condições de trabalho e no bem-estar dos motoristas de aplicativos, contribuindo para uma maior valorização desses profissionais e para a construção de relações de trabalho mais justas no setor.