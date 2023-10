Motoristas de Santos estão tendo problemas em baixa de multas devido à demora que o sistema da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) está apresentando.

Dessa forma, esses atrasos podem gerar transtornos significativos. Aliás, tanto para os condutores, como também para o trânsito santista em geral.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar. Por isso, acompanhe a leitura até o final e confira!

Motoristas de Santos estão tendo problemas em baixa de multas, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, os motoristas residentes da cidade de Santos, em São Paulo, estão passando por uma situação desconfortável: o atraso na baixa de multas.

Isso ocorre porque o sistema da Companhia de Engenharia de Tráfego está demorando consideravelmente mais do que o esperado para reconhecer multas já quitadas. Assim, isso gera uma série de problemas para os motoristas da cidade.

Anteriormente, o processo de baixa de multas era relativamente rápido. Desse modo, os motoristas podiam esperar que as multas fossem devidamente baixadas após aproximadamente 3 dias úteis do pagamento.

No entanto, o que costumava ser uma questão rotineira agora se transformou em um verdadeiro pesadelo burocrático.



Você também pode gostar:

Baixa em multas está com mais de 30 dias de atraso

O sistema da CET está demorando mais de 30 dias para reconhecer as multas que os condutores já quitaram. Então, isso quer dizer que, mesmo após os motoristas terem efetuado o pagamento das infrações, os débitos continuam aparecendo como pendentes em seus registros.

Prejuízos para os motoristas

Assim como é de se esperar, esse atraso na baixa de multas traz prejuízos consideráveis para os motoristas de Santos. Desse modo, eles enfrentam dificuldades como:

Impedimento de licenciamento

Primeiramente, um dos problemas mais imediatos é a impossibilidade de licenciar o veículo.

O licenciamento é um processo fundamental que atesta que o veículo está em conformidade com as normas de trânsito e é seguro para circular. Dessa maneira, sem a baixa das multas, os motoristas não podem licenciar seus veículos, o que os coloca em uma situação desconfortável.

Impedimento de transferência de veículos

Outra questão relevante é a transferência de veículos. Afinal, um proprietário que deseja vender seu veículo não pode fazê-lo sem que o pagamento de todas as multas estejam devidamente registrados.

Caso contrário, o veículo ainda estará associado ao antigo proprietário, e isso pode gerar uma série de complicações.

Possibilidade de multas adicionais

Além disso, existe o risco de receber multas adicionais. Acontece que após a venda do veículo, se o antigo proprietário não efetuar a transferência em 30 dias, ele pode levar multa, mesmo que já tenha vendido o carro.

Veja a repercussão política e as críticas do atraso

O problema da baixa de multas em Santos chegou à Câmara de Vereadores, onde os motoristas e despachantes locais expressaram suas preocupações.

Sendo assim, pelo menos 3 vereadores – Lincoln Reis (PL), João Nery (PSD) e Chita Menezes (PSB) – já cobraram providências da prefeitura de Santos e da CET.

Qual a posição da CET?

A CET se pronunciou sobre o problema, explicando que está em processo de transição entre sistemas. Então, a companhia afirma que está trabalhando na migração do sistema e na baixa das notificações emitidas antes de agosto deste ano.

De acordo com a CET, todas as autuações já estão desbloqueadas no sistema Renainf, do Governo Federal.

Veja o prazo para regularizar a situação

Ademais, vale lembrar que o prazo para a previsão de desbloqueio por parte do Detran para regularizar a situação encerrou-se ontem, dia 16 de outubro.

No entanto, os motoristas continuam a enfrentar desafios enquanto aguardam a regularização completa do processo de baixa de multas na cidade.

O que fazer para amenizar os prejuízos?

Por fim, diante dos atrasos na baixa de multas, muitos motoristas de Santos estão buscando alternativas para minimizar os prejuízos que essa situação causa.

Assim, alguns mantêm cópias dos comprovantes de pagamento das multas em seus veículos como forma de documentação adicional. Dessa maneira, garantindo que estão conforme a legislação de trânsito, apesar do sistema em atraso.

Além disso, alguns condutores se organizam para acompanhar de perto o processo de regularização das multas. Para isso, entram em contato com a CET e o Detran para obter informações atualizadas sobre seus registros de trânsito.

Dessa forma, se você reside na cidade de Santos e está passando por essa situação. Sendo assim, pode seguir o exemplo desses condutores a fim de não sofrer as consequências do atraso da CET.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que os motoristas de Santos estão tendo problemas em baixa de multas. Por isso, deixe nos comentários a sua opinião sobre esse assunto!