Motoristas podem ganhar até R$ 5 mil com concurso, visto que muitas oportunidades estão surgindo nessa área.

Desse modo, para que você saiba quais os locais e os detalhes sobre cada certame, reunimos algumas das principais informações sobre esse assunto para te passar.

Portanto, se você é um motorista em busca de crescimento profissional, não deixe de acompanhar a leitura até o final para saber de tudo o que precisa sobre os novos certames para sua área!

Motoristas podem ganhar até R$ 5 mil com concurso, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, os motoristas podem ganhar até R$ 5 mil com concurso, e portanto, é importante estar a par de todos os certames que serão realizados nessa categoria.

Dessa maneira, confira abaixo os detalhes sobre os diversos concursos que estão abertos atualmente em diferentes estados do país:

Ceprosom de Limeira – SP

Primeiramente, o concurso do Ceprosom de Limeira, em São Paulo, trata-se de uma excelente oportunidade para os motoristas. Isso porque, os candidatos que conseguirem passar no certame, podem esperar salários iniciais competitivos que variam de R$ 2.308,73 a R$ 2.800,90.

Além disso, vale destacar que as inscrições já estão abertas desde 27 de setembro, com prazo até 24 deste mês. A prova ocorrerá em 19 de novembro ainda deste ano.

Codeca – RS

Ademais, a Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, também está oferecendo oportunidades para motoristas.

Dessa forma, os salários iniciais são de R$ 2.363,77, e as inscrições começaram em 9 deste mês, com encerramento no dia 2 de novembro.

A prova está agendada para 10 de dezembro de 2023.

Câmara de Ferraz de Vasconcelos – SP

Em Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, a Câmara Municipal lançou um concurso para motoristas com salário inicial de R$ 3.579,87.

Desse modo, os interessados podem realizar as inscrições entre o dia 11 de outubro e 9 de novembro.

Ademais, a prova está prevista para 10 de dezembro de 2023.

Prefeitura de Campo Grande – MS

Para aqueles que residem em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a Prefeitura está com oportunidades para motoristas com salário inicial de R$ 1.400,00.

No entanto, é melhor se apressar, pois os interessados só podem fazer as inscrições até 23 de outubro.

Prefeitura de Curvelo – MG

Em Curvelo, Minas Gerais, a Prefeitura lançou um concurso para motoristas com salário inicial de R$ 1.427,71.

Sendo assim, as inscrições iniciam em 20 de novembro e encerram-se em 20 de dezembro, com a prova agendada para 21 de janeiro do próximo ano.

Prefeitura Valença do Piauí – PI

Para os residentes em Valença do Piauí, o concurso oferece vagas para motoristas com salário inicial de R$ 1.320,00.

Assim sendo, as inscrições já estão abertas, e ficarão assim até o dia 2 de novembro.

Além disso, a prova ocorrerá no dia 19 de novembro de 2023.

Prefeitura de Apuiarés – CE

Por fim, Apuiarés, no Ceará, também está oferecendo oportunidades para motoristas, com salário inicial de R$ 1.320,00.

As inscrições tiveram início em 12 de setembro e encerram-se em 23 de outubro, com a prova marcada para 19 de novembro deste ano.

Veja como se preparar para esses concursos

Diante dessas oportunidades, é fundamental compreender como se preparar adequadamente para concursos públicos de motorista.

Assim sendo, confira abaixo algumas orientações sobre como fazer isso:

Estabeleça seu objetivo

Primeiramente, é necessário escolher o concurso para o qual deseja se candidatar.

Desse modo, pesquise os requisitos necessários, a lista de matérias e o formato das provas.

Elabore um cronograma de estudos

A criação de um cronograma de estudos é essencial. Portanto, reserve tempo para todas as matérias necessárias e inclua períodos de revisão para garantir que você cubra todo o conteúdo.

Escolha os melhores materiais de estudo

Investir em materiais de estudo de qualidade é crucial.

Assim sendo, livros, vídeo-aulas, cursos online ou presenciais são opções a considerar.

Cuide da sua saúde

Manter um equilíbrio entre estudos, sono adequado, alimentação saudável e exercícios físicos é essencial. Isso porque uma mente e corpo saudáveis podem melhorar significativamente seu desempenho nos estudos.

Pratique com simulados

A prática com simulados é uma ferramenta valiosa para sua preparação.

Sendo assim, realize exercícios sob condições semelhantes às da prova real, cronometrando o tempo e evitando distrações.

Mantenha-se motivado

Finalmente, lembre-se do motivo pelo qual está se esforçando.

Mantenha suas metas em mente e visualize os benefícios que a aprovação no concurso trará.

A motivação constante é fundamental durante a jornada de estudos.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que motoristas podem ganhar até R$ 5 mil com concurso, inscreva-se e boa sorte!