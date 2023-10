Motorola lança motorola edge 40 neo no Brasil

A Motorola anunciou a chegada ao Brasil do motorola edge 40 neo, novo integrante da família edge, a linha premium da marca com principal destaque o seu design. O edge 40 neo chega para substituir o edge 30 neo, o primeiro produto da família edge com curadoria Pantone, que a fabricante considerou ser um sucesso de vendas no Brasil.

Em sua nova versão, o motorola edge 40 neo oferece três opções de cores com curadoria da Pantone, referência quando o assunto é paleta de cores, e acabamento em vegan leather, o que destaca a preocupação com o design. As opções de cores são: PANTONE Black Beauty, um tom preto profundo com fundo de acrílico fosco; e duas opções vibrantes, PANTONE Soothing Sea, um tom de verde claro; e PANTONE Caneel Bay, um tom da família da cor azul.

O novo motorola edge 40 neo possui corpo ultrafino (7,79mm) e design elegante com borda infinita. Também vem com certificação IP68, que garante ao aparelho resistência à poeira, sujeira e areia, além de submersão em 1,5 metro de água doce durante até 30 minutos.

O novo smartphone da família edge tem bateria de 5000 mAh e carregamento rápido TurboPower de 68W, que vai de 0% a 50% de capacidade em apenas 15 minutos e pode carregar tranquilamente um notebook com entrada USB-C. Com isso, os usuários podem assistir a seus programas de TV, jogar com amigos ou rolar pelas mídias sociais sem se preocupar com a duração da bateria.

Câmeras

Além disso, o motorola edge 40 neo vem equipado com câmera ultra pixel de 50 MP, que permite ao usuário tirar boas fotos à noite, mais nítidas e vívidas no escuro e é até 16 vezes mais rápido que seu antecessor – por conta do modo Night Vision aprimorado. A câmera ultra pixel de 50 MP utiliza pixels 40% maiores que a geração anterior, e permite entrar mais luz, impulsionando a qualidade da imagem tanto de dia quanto à noite.

O novo edge traz também novas funcionalidades de câmera, como o modo Cabine de Fotos, gravação de vídeo HDR e o Ajuste Automático, um algoritmo do Google Fotos que através de inteligência artificial enriquece o processamento de imagem, melhorando e balanceando as cores e o brilho das fotos.



O motorola edge 40 neo grava em 4K em todos os sensores e também possui estabilização óptica de imagem (OIS) no sensor principal, para manter a captura das fotos estável. Além disso, há uma lente ultra grande angular de 13 MP com sensor macro e de profundidade, que proporciona vários campos de visão e uma câmera selfie de 32 MP com tecnologia quad pixel.

Mais informações

O aparelho chega com tela pOLED de 6,55 polegadas com borda infinita, que possui uma taxa de atualização de 144 Hz, assegurando atividades fluidas e uma excelente experiência imersiva, por conta de sua tela com cores de 10 bits e DCI-P3, que proporciona mais de um bilhão de tons vibrantes e assegura um padrão cinematográfico. O aparelho conta, ainda, com uma tela de brilho máximo de 1.300 nits.

O novo smartphone da Motorola proporciona alto desempenho em jogos a qualquer momento, em qualquer lugar, com o processador ultrarrápido MediaTek Dimensity 7030 e conexões de rede 5G.

O motorola edge 40 neo usa o sistema operacional Android 13 e oferece uma gama dos mais novos softwares e recursos de segurança, que são atualizados continuamente. Isso inclui novas melhorias Moto Secure que levam a proteção ao próximo patamar:

Verificação de Segurança: capacidade de detectar ameaças e avisar o usuário sobre a integridade do firmware do aparelho, importante para remediar vulnerabilidades e fortalecer a resistência do aparelho com o tempo.

Detecção de ‘phishing’: software dentro do aplicativo Moto Secure que identifica e avisa o consumidor sobre ameaças potenciais associadas a links ou sites suspeitos, mesmo antes da abertura da página.

Bloqueio automático: a tela de bloqueio é acionada caso seu telefone se desconecte de um dispositivo confiável ou caso saia de uma localização segura.

Disponibilidade

O motorola edge 40 neo está disponível no Brasil com um preço inicial recomendado de R$ 2.799. O motorola edge 40 neo chega com cores sob a curadoria da marca Pantone: preto, azul e verde.