Mudança na aba de Atualizações do WhatsApp

O WhatsApp continua trabalhando em melhorias adicionais para os canais, a nova ferramenta de transmissão um para muitos. Agora a novidade está em um recurso de pesquisa para facilitar a localização de status dos contatos, já que a barra agora se encontra na horizontal e torna difícil encontrar rapidamente um perfil específico.

A novidade foi descoberta pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o programa de testes do app, que divulgou a atualização 2.23.20.16 do WhatsApp beta para Android. Na captura de tela feita pelo site, é possível ver como o WhatsApp planeja introduzir um botão de pesquisa na barra superior do aplicativo, que ainda está em desenvolvimento.

Este recurso possibilitará a busca por atualizações de status, canais seguidos e outros canais verificados sem a necessidade de abrir o diretório de canais. A expectativa é de melhora na experiência geral do usuário com os canais, tornando mais conveniente a busca e o acesso ao conteúdo no qual os usuários estão interessados.

A introdução deste recurso é necessária porque muitos usuários reclamaram da nova aba Atualizações. No momento, é muito complicado buscar uma atualização de status compartilhada por um contato específico, pois a funcionalidade de busca foi removida com a nova aba.

Por fim, parece que o WhatsApp está ouvindo o feedback dos usuários. Também permitirá aos utilizadores pesquisar canais seguidos, o que se revela uma funcionalidade muito útil, especialmente quando os utilizadores seguem muitos canais, tornando mais fácil encontrar um canal específico.

Mídia de canais e armazenamento interno

O recurso de busca chega para complementar as mudanças que o WhatsApp vem fazendo nos Canais. Outra novidade são recursos destinados a melhorar o controle sobre a mídia que eles recebem, que também está em desenvolvimento.

A atualização 2.23.20.11 do WhatsApp beta para Android mostra que o app quer tornar possível gerenciar a remoção automática de mídia do canal do dispositivo. Haverá uma nova seção chamada “Configurações do canal”, onde os usuários poderão escolher quando as imagens e vídeos compartilhados nos canais deverão ser removidos automaticamente do dispositivo.

No momento, o WhatsApp pode não excluir imediatamente a mídia do canal do dispositivo do usuário, pois a opção padrão é “Nunca”, e isso pode fazer com que os usuários acumulem involuntariamente uma quantidade significativa de mídia do canal em seus dispositivos ao longo do tempo, potencialmente levando a problemas de armazenamento.



A atualização deve trazer aos usuários maior controle sobre quanto tempo essa mídia permanece em seus dispositivos com a introdução desse recurso, melhorando sua experiência geral com o WhatsApp. Isso significa que os usuários não precisam mais gerenciar manualmente as mídias de seus canais para liberar espaço de armazenamento em seus dispositivos, pois haverá uma opção automática em uma atualização futura.

É importante observar que a mídia excluída será baixada assim que o usuário abrir o canal novamente. Além disso, parece que esta é uma configuração individual, permitindo aos usuários desativá-la para um canal enquanto a mantêm ativa para outro.

Vale a pena dizer que aparece uma barra superior branca do aplicativo dentro da seção de configurações do canal, o que confirma uma atualização futura do design do aplicativo.

Nova interface

Não é novidade que o WhatsApp estava lançando uma nova interface para as configurações do aplicativo, que apresenta três atalhos para abrir rapidamente as configurações de privacidade, a lista de contatos e o perfil, facilitando o acesso dos usuários a essas seções.

Embora a implementação desta nova interface de configurações do aplicativo permaneça limitada a testes com um número limitado de usuários, o WhatsApp está lançando uma dica útil, conforme mostra a atualização 2.23.20.13 do WhatsApp beta para Android, revelada pelo WABetaInfo.

Com este aviso, o WhatsApp quer informar aos usuários que eles podem criar um novo grupo selecionando o botão de ação flutuante na aba de chats. A capacidade de criar grupos estava disponível anteriormente no menu flutuante, mas esse menu foi removido com o lançamento da nova interface.

A notificação promete facilitar a vida dos usuários que enfrentam dificuldades na criação de um novo grupo após a atualização que introduz a nova interface. Os usuários tendem a navegar pelas configurações do aplicativo para procurar a opção de criação de grupo, já que a nova guia de perfil substituiu o menu flutuante.

Nesta seção, eles descobrirão uma dica útil solicitando-lhes a criação de um grupo, redirecionando-os para o botão de ação flutuante, reduzindo a confusão e tornando mais claro para os usuários iniciarem o processo de criação do grupo.