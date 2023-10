Mudanças em novo ciclo de pagamentos surpreende

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem gerado muitas dúvidas entre os trabalhadores que atuaram em 2022. Após a conclusão dos pagamentos referentes ao ano-base 2021, agora surge a expectativa para o próximo ciclo de pagamentos, que ocorrerá em 2024.

O Calendário do PIS/Pasep e a Pandemia

A pandemia de Covid-19 afetou diversos aspectos da economia e, consequentemente, impactou o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep. Em decorrência dessa situação, os recursos destinados ao pagamento do benefício referente ao ano-base 2020 foram realocados pelo governo federal para o combate à doença.

Devido a esse adiamento, houve um ajuste no calendário de pagamentos. O abono salarial referente ao ano-base 2020, que deveria ter sido pago em 2021, foi efetuado somente em 2022. Em seguida, o PIS/Pasep do ano-base 2021 começou a ser pago em fevereiro de 2023.

Pagamento do Abono Salarial para Quem Trabalhou em 2022

Com base na sequência dos acontecimentos recentes, o pagamento do abono salarial para quem trabalhou em 2022 está previsto para ocorrer em 2024. No entanto, é importante ressaltar que essa situação pode ser alterada, uma vez que o Governo Federal ainda não emitiu nenhum comunicado oficial sobre a regularização do calendário do PIS/Pasep.

O PIS será pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o Pasep será pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. É fundamental ficar atento a possíveis atualizações e informações oficiais sobre o cronograma de pagamentos.

Quem Tem Direito ao PIS/Pasep?

Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep, é necessário cumprir alguns requisitos. O trabalhador precisa estar inscrito no PIS/Pasep há, pelo menos, cinco anos e ter trabalhado formalmente por, no mínimo, 30 dias no ano-base considerado para a apuração, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos.



Além disso, é necessário que os dados tenham sido informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). Os trabalhadores podem verificar se têm direito ao saque do abono salarial por meio do site do governo federal ou da Carteira de Trabalho Digital. A central Alô Trabalhador, telefone 158, também está disponível para atendimento e esclarecimento de dúvidas.

Valor do Benefício

O valor do abono salarial do PIS/Pasep é determinado com base no salário mínimo do ano em que ocorre o pagamento. Portanto, o valor a ser pago no PIS 2024 só será conhecido após o governo apresentar o valor do salário mínimo para o próximo ano.

O cálculo do valor do benefício é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada no ano-base. Cada mês trabalhado equivale a um benefício de R$ 101, sendo que períodos iguais ou superiores a 15 dias são contados como mês cheio. O valor pago corresponde ao salário mínimo atual dividido por 12 e multiplicado pela quantidade de meses trabalhados no ano-base.

Como Consultar o PIS/Pasep pela Internet

Para consultar o PIS/Pasep pela internet, é necessário acessar o site e seguir as etapas indicadas:

Clique em “Iniciar”; Selecione o botão “Entrar com Gov.br”; Informe seu CPF e clique em “Continuar”; Informe sua senha e pressione o botão “Entrar”; Na página principal do Portal Emprega Brasil, selecione o quadrado “Abono salarial”; Certifique-se de que 2021 está selecionado como ano-base e observe a coluna “Habilitado” para verificar se você tem direito ao Pis 2023. Se tiver direito, verá o botão “Sim” no local. Para obter mais informações, clique sobre o ícone de olho, logo abaixo da coluna “Ações”.

Como Sacar o Abono do PIS 2023 e o Pasep 2023

O trabalhador que possui o Cartão do Cidadão pode utilizar esse documento para sacar o abono nas lotéricas ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Também é possível receber o valor em uma agência da instituição financeira, para isso é necessário apresentar um documento oficial com foto.

Caso o trabalhador possua conta corrente ou poupança na Caixa, ele poderá receber o valor utilizando o Internet Banking da Caixa.

Já o Pasep pode ser sacado na conta corrente ou poupança dos clientes do Banco do Brasil. Caso o trabalhador queira receber o valor em outro banco, é possível realizar uma transferência para o banco de preferência por meio do site ou em um caixa eletrônico do BB.

O pagamento do abono salarial do PIS/Pasep para quem trabalhou em 2022 está previsto para ocorrer em 2024. É importante ficar atento às atualizações e informações oficiais divulgadas pelo Governo Federal sobre o calendário de pagamentos. Verifique se você tem direito ao benefício e consulte as formas de saque disponíveis. Lembre-se de que o valor do abono é proporcional ao período trabalhado e será calculado com base no salário mínimo do próximo ano.