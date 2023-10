Mudanças na prova de vida do INSS aumentam o risco de cancelamento do benefício

A prova de vida é um procedimento obrigatório para aposentados e pensionistas que recebem benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O objetivo dessa verificação é confirmar que o beneficiário está vivo e garantir o recebimento dos pagamentos previdenciários sem contratempos.

Recentemente, o INSS implementou mudanças significativas na forma como a prova de vida deve ser realizada. Neste artigo, abordaremos as novas regras e como elas podem afetar o seu benefício em 2023.

Mudanças na Prova de Vida do INSS em 2023

Ao contrário dos anos anteriores, agora é o próprio INSS que assume a responsabilidade de identificar evidências de que o segurado continua vivo. Caso isso não seja possível, o beneficiário poderá ser convocado a apresentar a prova necessária.

Desde janeiro deste ano, uma regulamentação transferiu ao INSS a responsabilidade de verificar o status vital do beneficiário. O processo será realizado por meio da busca e comparação de informações em diversas bases de dados oficiais.

Como Provar a Vida em 2023

Existem várias formas de comprovar a vida do segurado em 2023. O INSS aceita diferentes documentos e ações como prova de vida. Veja algumas opções:

Uso do aplicativo “Meu INSS” com o selo ouro: O aplicativo permite o acesso a informações pessoais e a realização da prova de vida de forma remota. Empréstimo consignado com verificação biométrica: Ao contratar um empréstimo consignado, a verificação biométrica pode ser utilizada como prova de vida. Atendimento presencial nas agências do INSS: O segurado pode comparecer pessoalmente a uma agência do INSS para realizar a prova de vida. Perícia médica ou consulta ao sistema público de saúde: A comprovação da vida também pode ser feita por meio de perícia médica ou consulta ao sistema público de saúde. Atualizações no CadÚnico: Caso o beneficiário esteja cadastrado no Cadastro Único, as atualizações realizadas podem ser usadas como prova de vida.

Além disso, serão aceitas ações como cadastramento ou recadastramento no Detran, comparecimento às eleições, emissão ou renovação de passaporte, carteira de motorista e outros documentos oficiais, recebimento do benefício com reconhecimento biométrico e declaração do Imposto de Renda.



Novos Prazos para a Prova de Vida

De acordo com a nova regulamentação, o INSS terá um prazo de 10 meses a partir do aniversário do segurado para concluir a prova de vida. Isso significa que o segurado terá um período mais longo para realizar o procedimento.

Caso o INSS não consiga efetuar a comprovação, o beneficiário receberá uma notificação e orientações através dos canais oficiais de atendimento, como a Central 135 e o aplicativo Meu INSS. Após a emissão do comunicado, o segurado terá 60 dias para realizar algumas das ações mencionadas anteriormente e comprovar que está vivo.

Consequências da Falta da Prova de Vida

Se o segurado não realizar um número mínimo das ações necessárias para comprovar a sua vida dentro do prazo de 60 dias após a notificação, um servidor será enviado ao seu endereço para realizar uma verificação presencial.

Caso o beneficiário não seja localizado, ele será notificado e terá o seu benefício bloqueado por um período de 30 dias. Mesmo dentro desse mês, ainda será possível realizar a prova de vida presencialmente em um banco ou agência do INSS. No entanto, se isso não ocorrer, o benefício será suspenso e, após seis meses, cessado.

É importante ficar atento aos prazos e às formas de comprovação da vida estabelecidos pelo INSS. Certifique-se de realizar a prova de vida dentro do período determinado para evitar o bloqueio ou a suspensão do seu benefício.

Aproveite as novas opções de comprovação da vida oferecidas pelo INSS e garanta o recebimento dos seus pagamentos previdenciários sem contratempos. Mantenha-se informado sobre as mudanças e regras vigentes para evitar problemas futuros.