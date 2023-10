O Ministério do Desenvolvimento Social e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos se unem para melhorar o Cadastro Único (CadÚnico) e impulsionar o Bolsa Família.

Mudanças no Cadastro Único (CadÚnico) impactam o Bolsa Família

Nos últimos anos, o Cadastro Único (CadÚnico) tem desempenhado um papel fundamental na identificação e assistência a famílias de baixa renda em todo o Brasil.

Agora, uma colaboração inovadora entre o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) promete trazer melhorias significativas a este sistema, com foco especial nos beneficiários do Bolsa Família.

Em suma, essas mudanças fazem parte do programa Startup gov.br, que tem como objetivo impulsionar projetos de transformação digital no âmbito do Governo Federal.

Novas interfaces e inovações no Cadastro Único

Uma das mudanças mais notáveis no Cadastro Único é o desenvolvimento de novas interfaces web e inovações no aplicativo, direcionadas principalmente aos titulares do Bolsa Família. Em suma, essas atualizações têm o propósito de facilitar o acesso e melhorar o suporte oferecido aos cidadãos, municípios, estados e programas que dependem desse sistema.

Um dos benefícios notáveis é a confirmação de dados cadastrais, como nascimentos e óbitos, sem a necessidade de uma visita presencial a uma unidade do Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).

A modernização do Cadastro Único em 2023



De forma geral, as plataformas digitais do Cadastro Único passaram por uma série de atualizações em 2023. Desse modo, essas novas medidas irão funcionar na prática, impactando os titulares do Bolsa Família.

Principais alterações no Cadastro Único

A modernização do Cadastro Único traz consigo um conjunto de mudanças significativas:

Reforço nas Equipes do MDS da Sagica

A Secretaria de Governo Digital (SGD) está comprometida em fortalecer as equipes do MDS da Sagica, garantindo que haja pessoal capacitado para implementar essas mudanças.

Estímulo à tecnologia da informação

Haverá um estímulo à tecnologia da informação, com o fornecimento de profissionais qualificados e plataformas tecnológicas para impulsionar o projeto.

Orientação em metodologias ágeis

Além dos pontos citados, a iniciativa também inclui apoio e orientação para a utilização de metodologias ágeis no projeto, tornando-o mais eficiente e flexível.

Responsabilidade dos órgãos setoriais

Os órgãos setoriais assumirão a responsabilidade pela execução do projeto e pela gestão administrativa dos profissionais alocados. Por fim, a SGD será responsável pelo acompanhamento e monitoramento da execução das metas estabelecidas, garantindo que o projeto alcance seus objetivos.

Benefícios garantidos pelo Cadastro Único

A modernização do Cadastro Único não apenas aprimorará a experiência dos beneficiários, mas também garantirá que mais cidadãos de baixa renda tenham acesso a programas e benefícios sociais e assistenciais. De modo geral, os cidadãos incluídos no CadÚnico poderão se inscrever nos seguintes programas:

Casa Verde e Amarela

Aposentadoria para pessoas de baixa renda

Programa de Apoio à Conservação Ambiental (Bolsa Verde)

Carta Social

Carteira do Idoso

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais (Fomento)

Isenção de Taxas em Concursos Públicos

Passe Livre para pessoas com deficiência

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)

Programa Brasil Carinhoso

Programa de Cisternas

Pro Jovem Adolescente

Tarifa Social de Energia Elétrica

Telefone Popular

Diversos programas sociais são interligados ao CadÚnico

Certamente, essas mudanças representam um passo importante na direção de um sistema de assistência social mais eficaz e acessível. Uma vez que os beneficiários do Bolsa Família e outros programas agora poderão desfrutar de uma experiência mais simples e eficiente, graças à modernização do Cadastro Único.

Com essas melhorias, o governo federal demonstra seu compromisso em fornecer apoio vital às famílias de baixa renda em todo o Brasil. Lembre-se de que a atualização do Cadastro Único é fundamental para manter a sua elegibilidade dentro dos diversos programas sociais oferecidos na atualidade.