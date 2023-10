Algumas mudanças no FIES afetam contas dos estudantes, e por isso, é imprescindível que todos estejam a par dessas alterações a fim de evitar problemas com o Fundo de Financiamento Estudantil.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Mudanças no FIES afetam contas dos estudantes, confira

Conforme mencionado acima, algumas mudanças no FIES podem afetar as contas dos estudantes. Isso porque o Congresso Nacional aprovou, com entusiasmo, o projeto de renegociação, que visa diretamente à melhoria das condições financeiras dos estudantes que possuem dívidas decorrentes do programa de apoio educacional.

Dessa forma, os estudantes terão uma nova chance de renegociar suas dívidas e voltar a ficar em dia com o Governo Federal.

Renegociação do FIES está prestes a se tornar Lei

Após uma longa jornada pelo processo legislativo, o projeto de renegociação do FIES agora está à beira de se tornar lei.

Sendo assim, aprovado tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal, o projeto aguarda a sanção presidencial para entrar em vigor. Essa aprovação representa uma vitória importante para os estudantes que anseiam por alívio de suas dívidas.

Veja o que muda no FIES



Uma das mudanças mais notáveis e aguardadas envolve a magnitude dos descontos que o projeto oferecerá. Dessa forma, os estudantes que se enquadram na renegociação do FIES podem antecipar descontos de até 99% em suas dívidas. Além disso, a distribuição desses descontos ocorrerá com base no tempo de endividamento de cada aluno, garantindo que aqueles que mais necessitam de ajuda sejam os principais beneficiários.

Ademais, além dos descontos substanciais, os estudantes também se beneficiarão da redução dos juros e multas decorrentes de suas dívidas.

Assim, isso não só tornará a renegociação do programa mais acessível, mas também proporcionará uma economia considerável ao longo do tempo.

Estudantes inscritos no CadÚnico podem ter os maiores descontos

De acordo com as informações sobre o projeto, houve a inclusão de uma disposição especial para alunos que fazem parte do Cadastro Único (CadÚnico).

Dessa maneira, para esses estudantes, os descontos podem ser ainda mais expressivos, o que resultará em um alívio financeiro significativo. Isso ocorre porque o Governo está comprometido em tornar a educação superior mais acessível para todos.

Quem pode participar?

Para garantir que a renegociação se direcione a quem mais precisa, é fundamental observar os critérios de elegibilidade.

Sendo assim, a possibilidade de renegociação estará disponível apenas para alunos que contraíram dívidas até junho de 2023. Portanto, é importante verificar se você se enquadra nesse critério.

Quando o projeto iniciará?

No entanto, apesar de toda a expectativa, até o momento a implementação da renegociação do FIES não foi completamente delineada. Isso significa que ainda não há previsão exata de quando o processo iniciará nem informações detalhadas sobre como os estudantes deverão solicitar a renegociação.

Dessa forma, espera-se a divulgação desses detalhes após a aprovação do projeto pelo presidente.

Próximos passos do projeto

A expectativa é que a realização da renegociação aconteça diretamente com as instituições financeiras responsáveis pelo financiamento estudantil. Assim sendo, os estudantes devem estar atentos às orientações que essas entidades irão fornecer, à medida que o processo se desenrolar.

Além disso, vale ressaltar ainda que essas mudanças no Fundo de Financiamento Estudantil fazem parte de um plano mais abrangente que visa impulsionar os investimentos na educação do Brasil. Esse compromisso abrange não apenas o ensino superior, mas também a educação básica e profissionalizante. O Governo acredita que investir na educação é fundamental para o desenvolvimento do país.

Governo Federal visa reduzir o endividamento

Além das reformas no FIES, o Governo Federal está lançando diversas iniciativas para reduzir o endividamento nacional, como por exemplo o Desenrola Brasil, que trata-se de um programa de renegociação de dívidas, que também oferece descontos e facilidades no pagamento.

Assim, o Governo busca reduzir o índice de endividamento do país, que está em 43,78%, segundo a Serasa.

Veja como se preparar para as mudanças no FIES

Por fim, vale ressaltar que, embora os detalhes da renegociação do programa de financiamento estudantil ainda estejam por vir, é essencial que os estudantes estejam preparados. Dessa forma, é necessário acompanhar de perto o desdobramento do projeto.

Assim, à medida que o presidente sancionar o projeto e as instituições financeiras fornecerem orientações detalhadas, os estudantes terão a oportunidade de tomar medidas para aliviar o peso de suas dívidas.

Agora que você já sabe tudo sobre as mudanças no FIES, fique atento às atualizações e esteja preparado para trilhar um caminho mais promissor em sua jornada educacional e financeira!