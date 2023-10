Algumas mudanças no processo de aprovação de benefícios do INSS anima contribuintes, visto que o órgão simplificou muitas etapas. Desse modo, a partir de agora, os segurados têm mais facilidade na realização de várias etapas do processo de solicitação.

Sendo assim, para que você saiba tudo o que precisa para usufruir dos novos benefícios, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Mudanças no processo de aprovação de benefícios do INSS anima contribuintes

A busca por benefícios junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) é uma realidade para milhões de brasileiros. Afinal, muitos dependem desses benefícios para garantir sua subsistência e enfrentar desafios financeiros.

Desse modo, como já mencionado, recentemente, o INSS e a Previdência Social tomaram medidas para simplificar o processo de aprovação de benefícios, trazendo uma nova perspectiva para aqueles que aguardam ansiosamente a concessão de seus direitos previdenciários.

A principal vantagem dessa mudança é a agilidade na concessão de benefícios, o que deve trazer alívio para aqueles que dependem financeiramente dos benefícios previdenciários.

Menos pessoas na fila de espera

Infelizmente, a espera por uma perícia médica para a aprovação de benefícios é uma realidade para muitos segurados. Atualmente, cerca de 1,1 milhão de pessoas aguardam essa etapa crucial para a concessão de benefícios. Essa espera pode ser angustiante e desafiadora, uma vez que muitos segurados enfrentam dificuldades financeiras durante esse período.



Desse modo, as mudanças recentes buscam reduzir significativamente o número de pessoas na fila de espera. Essa medida é especialmente relevante, considerando que muitos segurados dependem do benefício para cobrir despesas essenciais, como:

Alimentação;

Moradia e;

Cuidados médicos.

Perícia Médica por análise documental

Uma das principais mudanças é a introdução do Atestmed, uma iniciativa que o INSS lançou em julho deste ano.

Assim, com o Atestmed, os segurados podem solicitar o benefício por incapacidade temporária por meio de uma análise documental. Isso porque a perícia médica presencial não é mais necessária em muitos casos, o que agiliza consideravelmente o processo.

Anteriormente a essa mudança, os segurados precisavam agendar uma perícia médica presencial para que um profissional de saúde avaliasse sua condição e determinasse a elegibilidade para o benefício.

Ademais, esse processo era frequentemente demorado e, em muitos casos, os segurados eram forçados a esperar semanas, ou até mesmo meses, para conseguirem um atendimento.

Análise documental oferece mais rapidez no processo

Desde o lançamento do Atestmed, mais de 452.000 pessoas optaram por trocar a perícia médica pela análise documental. Essa opção oferece mais rapidez e praticidade, permitindo que os segurados recebam o benefício sem a necessidade de uma consulta presencial.

Assim sendo, isso representa uma melhoria significativa no processo de aprovação de benefícios.

A análise documental envolve a avaliação dos documentos médicos fornecidos pelo segurado, incluindo atestados e relatórios médicos. Com base nessa documentação, o INSS pode determinar se o segurado atende aos requisitos para receber o benefício por incapacidade temporária.

Acesso simplificado a Perícia Médica online

Outra mudança positiva é a possibilidade de procurar uma agência do INSS para dar entrada no benefício por incapacidade temporária por meio da análise documental. Anteriormente, somente o próprio segurado podia fazer esse pedido. Agora, não é mais necessário ter um nível específico de conta no gov.br para acessar o requerimento.

Sendo assim, trata-se de uma mudança especialmente benéfica para aqueles que não têm acesso à internet ou enfrentam dificuldades para fazer a solicitação online. O acesso simplificado à análise documental proporciona maior inclusão e ajuda os segurados a garantirem seus direitos previdenciários de forma mais eficiente.

Quem pode pedir o benefício por incapacidade temporária?

O benefício por incapacidade temporária, também conhecido como auxílio-doença, volta-se para aqueles que atendem a determinados requisitos.

Portanto, para solicitar esse benefício, é necessário cumprir os seguintes requisitos:

Ter um mínimo de 12 contribuições previdenciárias realizadas antes do mês de afastamento;

Ter a qualidade de segurado, o que significa estar na condição de empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, contribuinte individual, segurado especial ou facultativo e;

Apresentar um atestado médico que comprove a necessidade de afastamento do trabalho por mais de 15 dias.

Benefícios para a sociedade

Por fim, além de beneficiar diretamente os segurados, essas mudanças também têm consequências positivas na sociedade como um todo.

Acontece que, ao reduzir o tempo de espera e simplificar o processo de aprovação de benefícios, o INSS contribui para a melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas e auxilia na redução da desigualdade social.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que algumas mudanças no processo de aprovação de benefícios do INSS anima brasileiros, aproveite a facilidade e peça o seu auxílio!