MUDOU? Data do Auxílio-Gás será MESMO no dia do Bolsa Família?

Para aqueles que aguardavam a chegada do Auxílio-Gás em setembro e se sentiram desanimados, há uma ótima notícia. Neste período, os pagamentos relacionados ao subsídio foram oficialmente confirmados, não havendo mudanças até o momento.

Esse Auxílio-Gás, que é distribuído em conjunto com o Bolsa Família, tem como objetivo oferecer assistência financeira às famílias em maior necessidade. O governo planeja implementar a próxima etapa para o mês de outubro, mas com algumas ressalvas.

O Auxílio-Gás está chegando

Esta ação, que se insere no suporte às famílias em condições de carência e miséria, visa dar assistência na aquisição do botijão para cozinhar. Conquanto, o subsídio é disponibilizado a famílias que se ajustam aos seguintes parâmetros:

Devem estar registradas no CadÚnico (Cadastro Único);

Deter um montante mensal por indivíduo de até cinquenta por cento do valor mínimo de salário (R$ 660).

Adicionalmente, o esquema dá preferência às mulheres que sofreram abusos domésticos, assim como os receptores do BPC.

Auxílio tem valor variável

Ao contrário de uma quantia inalterável, o Auxílio-Gás é flexível, e seu cálculo se fundamenta no preço médio do recipiente de gás de 13 kg, de acordo com a avaliação conduzida pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Em agosto, cerca de 5,6 milhões de grupos familiares receberam uma parcela no valor de R$ 108. Assim, o montante a ser distribuído em outubro será revelado pouco antes do início das transferências, permanecendo aproximado a essa quantia.



Quantia será menor?

A parcela correspondente a agosto sofreu uma redução no valor, ficando em R$ 118. Esse benefício irá atingir aproximadamente 5,63 milhões de famílias, contemplando 11.561 mil famílias adicionais em comparação ao mês de junho. Com isso, é importante acompanhar a evolução dos pagamentos do Auxílio-Gás neste ano.

É importante ressaltar que o valor é calculado com base no preço nacional do botijão de 13kg. Portanto, para estabelecer o valor do benefício, a agência calculará a média dos preços do gás de cozinha nos últimos seis meses, entre fevereiro e julho.

Criado no ano de 2021 durante o governo de Jair Bolsonaro, o benefício destina-se à compra do botijão de gás GLP de 13kg. Dessa forma, é pago juntamente com a folha de pagamento do Bolsa Família, com crédito do valor na conta do Caixa Tem a cada dois meses.

Cronograma de pagamento para o mês de outubro

Com o propósito de simplificar o acesso ao benefício, os repasses do Auxílio-Gás coincidem com o calendário do Família Bolsa, levando em consideração o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) do beneficiário. O calendário de distribuição para o mês de outubro é o subsequente:

Se o NIS tiver o número final sendo 1: O pagamento acontecerá no dia 18 de outubro;

Se o NIS tiver o número final sendo 12: O pagamento acontecerá no dia 19 de outubro;

Caso o NIS tenha o final sendo 3: O pagamento acontecerá no dia 20 de outubro;

Caso o NIS tenha o final sendo 4: O pagamento acontecerá no dia 23 de outubro;

Se o NIS tiver o número final sendo 15: O pagamento acontecerá no dia 24 de outubro;

Se o NIS tiver o número final sendo 16: O pagamento acontecerá no dia 25 de outubro;

Caso o NIS tenha o final sendo 7: O pagamento acontecerá no dia 26 de outubro;

Caso o NIS tenha o final sendo 8: O pagamento acontecerá no dia 27 de outubro;

Se o NIS tiver o número final sendo 9: O pagamento acontecerá no dia 30 de outubro;

Se o NIS tiver o número final sendo 10: O pagamento acontecerá no dia 31 de outubro.

Essa medida tem como intuito prover auxílio financeiro às famílias mais necessitadas, assegurando o acesso a um item essencial como o gás de cozinha. Mantenha-se alerta quanto ao calendário e aos critérios de elegibilidade para não perder a oportunidade de obter esse apoio fundamental.

Para verificar se está na lista de elegíveis, você pode realizar a consulta pelo CPF no aplicativo do programa social Bolsa Família. O aplicativo está disponível para celulares Android e iOS. Ademais, pelo app do Caixa Tem (Android e iOS) também tem como movimentar e verificar os valores.