Mulher de 104 anos bate recorde de paraquedismo com salto impressionante que desafia a idade

Age é apenas um número… basta pegar Dorothy Hoffnerpor exemplo, quem tem quebrou o recorde mundial de pessoa mais velha a saltar de pára-quedas de um avião… aos 104 anos! Hoffner, que nasceu na cidade americana de Chicago, agora é esperando que o Recorde Mundial do Guinness confirme oficialmente o marco.

O salto foi realizado de uma altitude de 4.100 metros no domingo, 1º de outubro, em Ottawa, Illinois. Até então, o recorde da pessoa mais velha a dar um salto de fé de tal altura era Linna Ingegrd, da Suécia, quem fez isso em Maio de 2022 aos 103 anos.

Hoffner começou a praticar paraquedismo aos 100 anos

Embora o recorde ainda não tenha sido certificado, organizações como a Skydive Chicago já contataram o Guinness World Records para informá-los da conquista.

Dada a sua façanha ousada, alguns podem pensar que Dorothy Hoffner pratica paraquedismo desde muito jovem, mas não é o caso. Na verdade, ela começou a saltar de paraquedas quando completou 100 anos, e seu objetivo era quebrar o recorde da pessoa mais velha a saltar de uma altura ousada.

Em dezembro, Dorothy Hoffner completará 105 anos, mas ela não esperou mais para estabelecer um novo recorde. No último domingo, 1º de outubro, Hoffner voou um total de 4.114 metros e saltou junto com o instrutor da US Parachute Association, Derek Baxter.

Dorothy Hoffner: “A idade é apenas um número”



“A idade é apenas um número”, foram as primeiras palavras de Dorothy Hoffner assim que pousou após o salto, que durou um total de sete minutos.

A ambição de Hoffner não para por aí- ela já está de olho no próximo desafio, fazer uma viagem de balão: “Nunca estive em um desses”, disse ela.