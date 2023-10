Mulher de 104 anos sobe ao topo, quebrando o recorde mais antigo de paraquedismo

Pvagar por essa idade não é barreira para a aventura, uma mulher de 104 anos de Chicago desafiou as expectativas ao se tornar a pessoa mais velha a saltar de um avião em uma emocionante experiência de paraquedismo.

Dorothy Hoffner, uma centenária com espírito indomável, gravou seu nome na história em Ottawa, Illinois. Com confiança inabalável, ela deixou seu andador para trás e embarcou em uma jornada notável, aguardando a verificação do Guinness World Records.

“A idade é apenas um número”, declarou Hoffner, ecoando sua atitude destemida em relação à vida. Com determinação em seu coração, ela graciosamente caminhou até o avião Skyvane, pronta para conquistar os céus mais uma vez.

Dorothy Hoffner, uma mulher corajosa e aventureira

A notável jornada de paraquedismo de Hoffner começou aos 100 anos de idade quando ela precisou de um empurrãozinho para sair da aeronave. Desta vez, porém, ela abraçou a aventura de braços abertos, liderando o salto duplo de uma altura de tirar o fôlego de 13.500 pés.

Quando ela tocou terra firme mais uma vez, amigos e simpatizantes se reuniram para parabenizá-la por esta conquista notável.. Hoffner, no entanto, encontrou palavras para descrever seus sentimentos. “Maravilhoso”, disse ela sobre estar de volta ao chão. “Mas foi igualmente maravilhoso lá em cima. Toda a experiência foi encantadora, simplesmente maravilhosa e não poderia ter sido melhor.”

Este feito inspirador está atualmente em processo de ser oficialmente reconhecido pelo Guinness World Records em colaboração com a Skydive Chicago. A recordista anterior, a sueca Linna Ingegrd Larsson, alcançou este marco notável em maio de 2022, aos 103 anos. Enquanto Hoffner se aproxima de seu 105º aniversário em dezembroela não mostra sinais de desaceleração e antecipa ansiosamente sua próxima aventura: um passeio de balão de ar quente.