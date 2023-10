Mulher passa 15 anos se vingando de homem que supostamente cuspiu em sua amiga

A TikToker Linda Solley Hurd diz que tudo começou há uma década e meia em um show de comédia, onde uma de suas amigas acidentalmente derramou uma bebida no cara – alegando que ele a chamou de “gorda estúpida” e cuspiu em ela por medida adicional ruim.

Linda estava em busca de vingança! Ela encontrou a página dele no Facebook… e depois de pesquisar um pouco, descobriu que seus programas favoritos eram “The Walking Dead” e “Breaking Bad” – dois programas que você nunca iria querer que fossem estragados, certo?

Ela decidiu torturar o cara criando contas falsas e enviando spam para ele com spoilers assim que cada episódio fosse lançado.

Não parou com a raiva de Rick Grimes e Walter White… ela diz que acabou na mesma classe que ele pouco depois, obtendo mais informações sobre ele e fazendo ainda MAIS trollagens.

Ela deu à noiva do cara o conhecimento do que ele havia feito com a amiga dela e, aparentemente, isso foi o suficiente para ela encerrar o casamento.