A questão da segurança e estabilidade no trabalho é de fundamental importância para todos os trabalhadores. No entanto, as mulheres que enfrentam situações de violência doméstica enfrentam desafios adicionais em suas vidas pessoais e profissionais.

Felizmente, recentemente, um Projeto de Lei foi apresentado com o intuito de proporcionar maior estabilidade no emprego a essas mulheres.

Desse modo, para que você saiba tudo o que precisa sobre esse assunto, reunimos algumas das principais informações para te passar.

Acompanhe a leitura até o final e confira!

Mulheres podem ter mais estabilidade no trabalho devido a um Projeto de Lei, confira os detalhes

Conforme mencionado acima, um no Projeto de Lei visa assegurar maior estabilidade no trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica.

Assim sendo, a deputada Maria Rosas, representante do estado de São Paulo, que apresentou o projeto em questão, declarou que seu principal objetivo é garantir uma maior segurança no emprego para as mulheres que são vítimas de violência doméstica.

Essa proposta legislativa pretende estabelecer que as trabalhadoras não possam receber demissão de seus empregos formais sem justa causa durante um período pré determinado após a ocorrência de um episódio de violência doméstica.

Quanto tempo dura o período de estabilidade?

De acordo com o projeto, uma trabalhadora vítima de violência doméstica não poderá receber a demissão sem justa causa durante um período de 6 meses após o ocorrido.

Assim, segundo a deputada, essa medida visa oferecer às mulheres um ambiente de trabalho seguro e estável durante um momento de grande fragilidade em suas vidas.

Projeto de Lei visa ampliação das medidas protetivas

Ademais, vale ressaltar que, além da estabilidade, o Projeto de Lei também aborda a questão das medidas protetivas. Dessa forma, ele não se limita apenas a casos de violência doméstica, mas inclui também situações em que a mulher recebe uma medida protetiva.

Isso significa que a proibição de demissão sem justa causa se estende a um leque mais amplo de circunstâncias.

Alterações na CLT e na Lei Maria da Penha

Além disso, o projeto não se restringe a uma única Lei. Isso porque, ele propõe alterações tanto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) quanto na Lei Maria da Penha. Dessa maneira, essas mudanças podem ter implicações significativas para as trabalhadoras, garantindo um maior nível de segurança e apoio legal.

Legislação atual já prevê manutenção do vínculo empregatício

A legislação atual já prevê a manutenção do vínculo de emprego formal quando a trabalhadora precisa se afastar do trabalho devido à violência doméstica.

No entanto, essa regra limita o período de proteção.

Assim, para garantir maior estabilidade, o Projeto de Lei propõe que o período de estabilidade no emprego seja igual ao da medida protetiva.

Qual a duração da proteção atualmente?

Atualmente, as trabalhadoras contam com uma proteção de 6 meses em caso de violência doméstica.

Contudo, o projeto em questão busca alinhar o tempo de proteção com o da medida protetiva, que pode variar de caso para caso.

Isso significa que a trabalhadora terá um ambiente de trabalho seguro pelo mesmo período durante o qual ela estiver sob medida protetiva. Ou seja, se as autoridades determinarem uma medida protetiva de 8 meses, ela poderá ter o mesmo tempo de estabilidade no trabalho.

Veja o andamento do processo de aprovação

Assim como todas as demais medidas, a implementação desse Projeto de Lei envolve um processo legislativo. Dessa forma, embora já tenha sido apresentado, ele precisa da votação e aprovação, tanto pela Câmara dos Deputados quanto pelo Senado Federal.

Dessa maneira, somente após obter aprovação nessas instâncias, o projeto seguirá para a sanção presidencial, tornando-se, então, uma Lei.

Portanto, acompanhar o progresso e a aprovação da medida é fundamental, pois ele pode fazer a diferença na vida de muitas mulheres em todo o país.

Benefícios para mulheres

Bem como é de se esperar, a medida traz consequências positivas para todas as mulheres. Isso ocorre porque, como visto, o projeto busca estender a segurança a todas as mulheres do país em casos de violência doméstica.

Desse modo, a medida trará benefícios como proteção e estabilidade para essas mulheres.

Qual a opinião dos parlamentares sobre o projeto?

Por fim, a opinião geral entre os parlamentares é de que essa mudança ajudará a garantir a segurança e a estabilidade das trabalhadoras, além de estender a mão amiga do Estado em momentos de dificuldade.

De acordo com eles, a apresentação dessa medida é um passo significativo em direção à proteção das mulheres no ambiente de trabalho.

Agora que você já sabe tudo sobre o fato de que as mulheres podem ter mais estabilidade no trabalho devido a um Projeto de Lei, acompanhe as próximas notícias para saber quando entrará em vigência!