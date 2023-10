Você sabia que as multas podem deixar seguro do carro mais caro? Isso acontece porque as seguradoras pesquisam o perfil do proprietário. Além disso, levam em consideração seu histórico de infrações. Para assim, calcular o valor do seguro, de acordo com os riscos oferecidos.

Desse modo, saiba mais sobre esse assunto e entenda quais são os critérios que as seguradoras usam para calcular o valor do seguro. Pois, reunimos algumas das principais informações para te passar. Portanto, acompanhe a leitura até o final e confira!

Multas podem deixar seguro do carro mais caro, confira

Conforme mencionado acima, as multas de trânsito são mais do que simples prejuízos financeiros. Afinal, elas podem afetar significativamente o custo da segurança do automóvel.

Dessa forma, as verdadeiras consequências das multas no custo do seguro se tornam evidentes quando a infração se torna um comportamento recorrente. Aliás, condutores que repetidamente cometem infrações são mais propensos a se envolver em acidentes, o que representa um risco maior para as seguradoras.

Portanto, quanto mais multas você acumula, maior a probabilidade de pagar mais caro pelo seguro.

As seguradoras levam em conta o perfil do motorista

Primeiramente, antes de entrar em detalhes sobre as verdadeiras consequências das multas, é fundamental entender que o custo do seguro automotivo está diretamente relacionado ao perfil do motorista.



Acontece que, como já dito, as seguradoras avaliam uma série de fatores para determinar o risco associado a um segurado. Assim sendo, alguns desses fatores incluem:

Idade e experiência de condução, sendo condutores jovens e recém-habilitados geralmente considerados de maior risco;

O tipo de veículo que você dirige, visto que carros mais vistos por ladrões podem ter valores de segurança mais altos.

O local onde você mora, já que áreas com maiores taxas de crime podem resultar em custos mais elevados;

Modelo e ano do seu veículo, pois carros mais caros de reparar ou substituir tendem a ter seguros mais caros e;

A frequência com que você utiliza o veículo, como taxistas ou motoristas de aplicativos.

A conduta do motorista também conta

Ademais, além desses fatores, o comportamento do motorista no trânsito também desempenha um papel fundamental. Dessa maneira, multas de trânsito são um indicativo de conduta imprudente, o que pode aumentar o risco percebido pela segurança.

No entanto, cometer uma ou duas infrações pontuais não resultará necessariamente em um aumento imediato no valor do seguro.

O valor da polícia e o risco

As seguradoras também calculam o valor da polícia com base no risco que você representa como motorista. Logo, se você tem um histórico de multas, isso aumenta o risco percebido pela segurança, levando a valores mais elevados.

Sendo assim, o valor da apólice deve ser proporcional ao risco que a segurança assume. Então, nenhuma empresa deseja sair no prejuízo.

Boa conduta tem suas recompensas

Por outro lado, motoristas que não acumularam multas ou que sofreram uma infração no passado, mas não se envolveram em acidentes, são considerados bons condutores. Assim, estes representam um risco menor para a segurança e, portanto, são mais suscetíveis ??a obter valores de segurança mais acessíveis.

Confira os tipos de cobertura de seguro

Os seguros automotivos geralmente dividem-se em 2 categorias:

Cobertura básica e; Cobertura adicional.

Por isso, confira mais detalhes sobre cada uma dessas modalidades a seguir:

Cobertura do seguro de carro para danos ao motorista e passageiros

Além da cobertura básica, você pode optar por adicionar proteção contra danos aos ocupantes do veículo. Aliás, isso inclui indenizações por lesões em caso de acidente, bem como cobertura para despesas médico-hospitalares, invalidez e morte.

Cobertura para danos a terceiros

Outra opção é adquirir uma cobertura que proteja contra danos a terceiros. Pois, isso garante que você não precisa pagar indenizações se causar danos materiais, morais ou físicos a outras pessoas em um acidente.

Serviços extras e assistência 24h do seguro de carro

As seguradoras oferecem frequentemente serviços adicionais, como assistência 24h. Então, isso inclui:

Reboque;

Serviço de chaveiro;

Troca de pneus e outros serviços úteis em situações de emergência.

Além disso, você também pode contratar cobertura para reparos ou substituição de vidros, incluindo:

Para-brisa;

Vidros laterais e;

Faróis.

Pesquise antes de escolher a seguradora

Por fim, vale ressaltar a relevância de escolher um bom seguro automotivo. Para isso, é crucial obter cotações de diferentes seguros. Desse modo, essas cotações fornecem uma estimativa do custo da cobertura com base nas informações fornecidas.

Ademais, é fundamental que todas as informações sejam precisas e reflitam sua situação real para garantir que você obtenha uma cobertura adequada.

Agora que você já sabe tudo o que precisa sobre o fato de que as multas podem deixar seguro do carro mais caro