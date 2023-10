Multidão anti-semita invade a pista do aeroporto russo para protestar contra a chegada de israelenses

Esta cena selvagem ocorreu no domingo na cidade de Makhachkala – que é a capital de uma região predominantemente muçulmana na Rússia conhecida como região do Daguestão… e onde uma enorme multidão literalmente invadiu o Aeroporto Makhachkala Uytash e bombardeou a pista.

A situação era tão volátil que o piloto e a tripulação se recusaram a deixar alguém escapar… basicamente esperando que a segurança do aeroporto e a polícia local lidassem com eles, o que eventualmente fizeram. Houve confrontos com as autoridades e os manifestantes… e pelo menos 10 pessoas ficaram feridas.