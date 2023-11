Mundo do MMA comemora Halloween: Alex Pereira assusta esposa – sem fantasia

A comunidade do MMA é composta por algumas das personalidades mais coloridas do universo, então só podemos imaginar o tipo de travessuras desencadeadas todo Halloween.

Este ano não é diferente, já que lutadores e personalidades de todas as promoções vestiram suas melhores fantasias, enfeitaram-se com suas perucas e maquiagens mais assustadoras e fizeram de tudo para comemorar o feriado mais macabro e extravagante do ano.

O ex-campeão dos médios do UFC Alex Pereira, a pouco mais de uma semana da luta pelo título dos meio-pesados ​​contra Jiri Prochazka no UFC 295, zombou de sua aparência intimidante, levando um susto maior da esposa com o rosto do que com uma máscara de monstro.

Confira abaixo as melhores transformações, com lutadores (e seus familiares e amigos) do UFC, Bellator, PFL e muito mais.