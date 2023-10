Mutirão! Cadastramento no BPC será realizado neste final de semana; veja os horários

Se você é residente do Piauí, fique atento! O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) está realizando um mutirão do Benefício de Prestação Continuada (BPC) em algumas cidades. O objetivo dessa ação é acelerar o cadastramento e reduzir a fila de estoque de benefícios pendentes de avaliação social. Neste artigo, vamos apresentar as informações relevantes sobre o mutirão do BPC, as cidades envolvidas e como participar.

Mutirão do INSS em Teresina e Parnaíba

O mutirão será realizado nas cidades de Teresina e Parnaíba, no estado do Piauí. Em Teresina, serão oferecidas perícias médicas como parte do processo de reconhecimento de direitos no pedido do BPC/Loas e de benefícios por incapacidade. A previsão é que sejam realizados 390 atendimentos. Já em Parnaíba, localizada a pouco mais de 300 quilômetros da capital, serão realizadas 90 avaliações sociais destinadas a avaliar requerimentos de BPC. O mutirão em Parnaíba acontecerá no centro da cidade.

Como Participar do Mutirão do BPC

Para participar do mutirão do BPC, é necessário agendar o atendimento previamente. O agendamento pode ser feito pelo telefone 135 ou pelo site Meu INSS. É importante ficar atento aos horários disponíveis para agendamento, conforme divulgado pelo INSS.

Quem tem direito ao BPC 2023?

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é direcionado a dois grupos específicos: idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência de longo prazo. Para ter acesso ao BPC em 2023, é necessário cumprir os requisitos estabelecidos pelo programa.

Idosos com mais de 65 anos

Para os idosos, é necessário ter mais de 65 anos e uma renda familiar per capita de até um quarto do salário mínimo. Essa renda é calculada levando-se em consideração o valor dividido pelo número de pessoas da família.



Pessoas com deficiência de longo prazo

As pessoas com deficiência de longo prazo também podem se enquadrar nos requisitos para receber o BPC. É necessário comprovar limitações físicas, intelectuais, mentais ou motoras que impeçam a convivência plena em sociedade, incluindo a capacidade de trabalhar e se relacionar. Assim como para os idosos, a renda familiar per capita deve ser de até um quarto do salário mínimo.

Pessoas com transtornos mentais e/ou problemas de saúde graves e permanentes

Outro grupo que pode ter direito ao BPC são as pessoas com transtornos mentais e/ou graves e permanentes problemas de saúde, comprovados por laudo médico e perícia do INSS. Também é necessário que a renda familiar per capita seja de até um quarto do salário mínimo.

Cadastro Único (CadÚnico)

O primeiro passo para ter acesso ao BPC é fazer a inscrição no Cadastro Único (CadÚnico). O CadÚnico é um sistema que identifica as famílias que vivem em estado de vulnerabilidade. Através desse cadastro, é possível ter acesso a diversos programas sociais, incluindo o BPC.

Benefícios do BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC) é uma importante ajuda financeira para pessoas em situação de vulnerabilidade. Além do valor mensal equivalente a um salário mínimo, o BPC também garante o acesso a outros benefícios, como a isenção de pagamento da conta de luz.

Segurança financeira para os beneficiários

O mutirão do BPC realizado pelo INSS no Piauí é uma excelente oportunidade para agilizar o cadastramento e a avaliação dos requerimentos. Se você se enquadra nos critérios para receber o BPC, não deixe de participar do mutirão e realizar o agendamento para atendimento. Lembre-se de verificar os horários disponíveis e de ter em mãos os documentos necessários. O BPC é um benefício importante que pode proporcionar mais segurança financeira para você e sua família.