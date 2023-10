Mutirão da dengue elimina focos do Aedes Aegypti no Bairro Vila Matias

Nesta quinta-feira (19), os agentes de combate às endemias da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) realizaram um mutirão contra a dengue no Bairro Vila Matias, situado na parte alta de Penedo.

Com o final das frequentes chuvas e o aumento do calor, o período reprodutivo do mosquito fica mais curto e ele se reproduz com maior velocidade.

O mutirão realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente detectou a presença de larvas do inseto em pneus e alguns reservatórios localizados nos quintais de algumas casas.

Os agentes eliminaram oito focos de imediato e recolheram os materiais com a ajuda do caminhão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

“A gente está fazendo esse trabalho aqui porque já estamos registrando alguns focos da dengue no bairro. E esse trabalho é para manter os moradores sempre informados e mostrando a importância de eliminar os focos do mosquito”, disse o agente de combate às endemias José Messias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança de comportamento é a melhor maneira de evitar doenças, já que pequenos cuidados diários podem romper o ciclo de vida do mosquito e a sua reprodução, como por exemplo não deixar água acumulada no quintal.

Texto e fotos – Gabriela Flores/jornalista SEMS