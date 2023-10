Namorado do festivaleiro israelense desaparecido fica com o coração partido depois de faltar ao festival

O namorado de uma mulher israelense desaparecida que fugiu do festival de música atacado pelo Hamas tomou uma decisão difícil de última hora para não comparecer ao show com ela… e sua decisão está destruindo-o.

No entanto, Malul agora diz que sente que “precisava ir e estar lá com ela. Talvez eu pudesse ter feito algo diferente” – acrescentando: “Está me matando por dentro o fato de não estar com ela”.