Nancy Pelosi é despejada do gabinete do Capitólio durante o luto pelo senador Feinstein na Califórnia

A ex-presidente da Câmara anunciou na noite de terça-feira que recebeu um e-mail do deputado. Patrick McHenry gabinete de – isso depois que ele foi nomeado presidente interino do Partido Republicano após Kevin McCarthy foi expulsa – o que lhe disse para vencer até quarta-feira.

O e-mail supostamente diz: “Vou reatribuir o h-132 para uso no escritório do palestrante. Por favor, desocupe o espaço amanhã.” A equipe de McHenry também está aparentemente ameaçando recodificar a sala.

FWIW, Pelosi está entre os poucos membros selecionados do Congresso que tinham escritórios extras – além daquele do qual ela está sendo expulsa… ela tem um escritório principal no prédio de escritórios Cannon House, onde o alarme de incêndio foi puxado no fim de semana por um colega Dem.