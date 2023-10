Não consegue acessar o Caixa Tem? Saiba agora o que fazer

A Caixa Econômica Federal disponibiliza o aplicativo Caixa Tem aos brasileiros, com o propósito de facilitar o recebimento de pagamentos de programas sociais. Contudo, é bastante comum que os usuários acabem esquecendo sua senha de acesso ao aplicativo, o que pode ser uma situação grave, dado que muitos brasileiros dependem desse software para acessar recursos financeiros cruciais, muitas vezes essenciais para o sustento de suas famílias.

Em tais casos, é possível recuperar a senha do Caixa Tem por meio de um processo direto oferecido pelo aplicativo, que envolve passos simples e inclui uma opção específica para os usuários que se encontram nessa situação. Veja a seguir como proceder.

Como recuperar a senha do Caixa Tem

Caso você tenha perdido o acesso ao aplicativo CAIXA Tem, é possível recuperá-lo diretamente dentro do próprio aplicativo, seguindo estas etapas:

Primeiro, abra o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS;

Na tela de login, insira seu CPF e clique em “Próximo”.

Na próxima tela, selecione a opção “Recuperar Senha”.

Em seguida, insira novamente seu CPF e clique em “Continuar”.

Agora, escolha a opção “Não reconheço esses dados”.

Siga as instruções passo a passo para recuperar seu acesso.

Um e-mail e um SMS serão enviados ao usuário, e também será solicitado a enviar uma foto do documento (RG ou CNH) original, bem como uma foto segurando o documento.

Após o envio dos documentos, aguarde a análise, que pode levar até 1 dia útil.

Após a conclusão da análise, você receberá um novo e-mail contendo um link para confirmar seu acesso e definir uma nova senha.

Pronto! Agora você poderá acessar novamente o aplicativo Caixa Tem.

Conta não localizada

Outra questão que pode surgir para os usuários do Caixa Tem são erros e problemas no sistema, que ocasionalmente impedem o acesso ao aplicativo. Um erro bastante comum é aquele que ocorre durante o processo de login, resultando na exibição da mensagem: “Erro de Conta Não Encontrada”.

A primeira medida a ser adotada diante do erro de “Conta Não Encontrada” no Caixa Tem é a de aguardar e tentar acessar o aplicativo em outro momento do dia. É recomendável tentar acessar o aplicativo durante horários alternativos, preferencialmente após as 22h da noite.



Você também pode gostar:

Essa estratégia é eficaz porque, nos horários de menor afluxo de usuários ao aplicativo, o sistema do Caixa Tem tende a funcionar de maneira mais eficiente. Esse erro ocorre devido à sobrecarga de acessos, portanto, com menos pessoas acessando simultaneamente, as chances de não encontrar a conta diminuem.

Quem pode ter uma conta no Caixa Tem?

Qualquer indivíduo tem a possibilidade de possuir uma conta no Caixa Tem. Caso a pessoa seja beneficiária de algum programa social, uma Conta Poupança Social Digital será criada automaticamente em seu nome.

Por outro lado, quem não está qualificado para receber um benefício social neste momento também pode abrir uma Conta Poupança de maneira totalmente digital e gratuita, por meio do aplicativo Caixa Tem, sem a necessidade de comparecer a uma agência bancária.

Para baixar o aplicativo Caixa Tem, basta acessar a Google Play Store ou a Apple Store pelo telefone celular. O aplicativo é gratuito, no entanto, o usuário deve possuir Smartphone com Android versão 5 (ou superior), ou iPhone com IOS versão 11 (ou superior), para garantia de mais segurança e recursos.