Não consigo salvar áudio no meu Instagram Reels Problema 2023

Por que não consigo salvar áudio nos meus Instagram Reels? O recurso de economia de áudio não está mais disponível? Confira este guia até o final para saber mais sobre o problema que você está enfrentando.

Muitos usuários do Instagram relataram que não conseguem salvar o áudio em seus Instagram Reels. Devido ao problema, eles não conseguem fazer upload de seus Instagram Reels, o que está afetando o crescimento e a criatividade de suas contas. Muitos usuários relataram esse problema. Estamos aqui com este guia para lhe dizer como você poderá resolver o problema que está enfrentando. Então, vamos começar com este guia para aprender sobre as maneiras de resolver o problema.

Por que não consigo salvar áudio no Instagram? | Razões explicadas

Muitos usuários têm pesquisado “Por que não consigo salvar áudio no Instagram?” Esse problema os está afetando muito e eles estão procurando maneiras de resolver o problema. No entanto, os usuários que enfrentam o problema devem verificar por que estão tendo o problema em suas contas do Instagram. Depois de analisar a causa do problema, isso o ajudará a resolvê-lo. Vamos verificá-los um por um.

Problema de conta: A questão de “ Por que não consigo salvar áudio no Instagram?” também pode ocorrer se houver problemas com a conta.

A questão de “ também pode ocorrer se houver problemas com a conta. Sessão de login expirada: É possível que a sessão de login da sua conta no Instagram tenha expirado, por isso você está enfrentando o problema.

É possível que a sessão de login da sua conta no Instagram tenha expirado, por isso você está enfrentando o problema. Carretel não disponível: O problema pode estar ocorrendo com você em sua conta se o áudio do rolo que você está tentando salvar não estiver disponível.

O problema pode estar ocorrendo com você em sua conta se o áudio do rolo que você está tentando salvar não estiver disponível. Problemas de VPN: Se o dispositivo estiver conectado a uma VPN, o problema também ocorrerá com você. Muitos usuários relataram sobre isso.

Se o dispositivo estiver conectado a uma VPN, o problema também ocorrerá com você. Muitos usuários relataram sobre isso. Problema de internet: O problema pode começar a ocorrer no seu dispositivo ao salvar o áudio se a conexão com a Internet que você está usando não for rápida.

Como consertar a impossibilidade de salvar áudio nos carretéis do Instagram

Os usuários que enfrentam o problema devem tentar os métodos listados abaixo para resolver o problema que estão enfrentando. Você deve implementar as etapas da mesma maneira listadas abaixo.

Mudar para conta profissional

Se você estiver enfrentando problemas com sua conta do Instagram, tente mudar sua conta para uma conta profissional. Com as novas atualizações, os usuários não podem salvar o áudio em suas contas normais. Portanto, será bom você mudar para uma conta profissional e verificar se o problema foi resolvido. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para mudar para contas diferentes.

Abra a conta do Instagram.

Toque no Perfil à direita da barra inferior.

Agora, toque no ícone do menu no canto superior direito.

Depois disso, vá para Configurações e privacidade.

Toque no Tipo de conta e ferramentas opção.

Depois disso, selecione a opção a opção dizendo Mudar para conta profissional.

Agora siga as instruções na tela para mudar para uma conta profissional.

Reinicie o aplicativo

Quando você estiver enfrentando um problema com sua conta, sugerimos que reinicie o aplicativo e verifique se o problema foi resolvido. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a alguns pequenos bugs. Será bom reiniciá-lo e verificar se o problema foi resolvido. Depois de reiniciar o aplicativo, você também pode tentar reiniciar o dispositivo se o problema ocorrer.

Faça login novamente na conta do Instagram

Os usuários podem tentar fazer login em sua conta do Instagram novamente se enfrentarem o problema. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algum problema de sessão de login expirada, portanto, será bom fazer login novamente e verificar se o problema foi resolvido.

Vá para o Perfil seção no aplicativo Instagram.

Agora, toque no ícone do menu (ícone de hambúrguer) no canto superior direito.

Aqui, toque em Configurações e privacidade opção.

opção. Toque em Sair (nome de usuário) opção de sair da sua conta do Instagram.

Depois disso, reinicie seu aplicativo Instagram.

Você terá que inserir as credenciais da sua conta agora. Digite seu nome de usuário e senha e faça login em sua conta.

Desativar VPN

Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algum problema de VPN se você usá-lo em seu dispositivo móvel. Aqueles que usam VPN em seus dispositivos devem desativá-la e verificar se o problema foi corrigido.

Verifique se o áudio está disponível

Ao tentar salvar o áudio no seu Instagram, certifique-se de que o áudio ainda esteja disponível. Se o áudio não estiver disponível, você não poderá salvá-lo. Assim, é bom que todos os usuários verifiquem e salvem o áudio.

Teste a velocidade da Internet

É importante que os usuários testem a velocidade da Internet que utilizam em seus dispositivos. É possível que o problema esteja ocorrendo devido a problemas de internet, por isso é bom verificar a velocidade da internet. Você pode ler este guia para aprender sobre os sites para testar a velocidade da Internet.

Os usuários devem garantir que estão usando o sistema operacional mais recente em seus dispositivos ao tentar salvar o áudio no Instagram. O sistema operacional do seu dispositivo ajuda os aplicativos a executar seus recursos corretamente. Se os recursos do aplicativo não estiverem funcionando corretamente, você não conseguirá salvar o áudio. Portanto, verifique as atualizações do celular e certifique-se de que ele esteja rodando na versão mais recente.

No Android

Vá para o telefone/tablet Android Configurações .

. Na parte inferior das configurações, toque em Atualização de software.

Agora toque em Baixar e instalar.

Seu dispositivo verificará se há atualizações. Se alguma atualização estiver disponível, instale-a.

No iOS

Abra o Configurações aplicativo.

aplicativo. Agora, toque em Em geral e depois Atualização de software .

e depois . Você verá todas as atualizações, se disponíveis. Instale a atualização disponível.

Tente depois de algum tempo

Os usuários também podem tentar salvar o áudio se estiverem enfrentando algum problema no momento. O problema também pode ocorrer se houver muitos usuários usando o aplicativo. Além disso, alguma manutenção do servidor pode causar o problema. Assim, os usuários devem tentar executar o aplicativo depois de algum tempo para verificar se o problema ainda persiste.

Reinstale o aplicativo Instagram

Os usuários também podem tentar reinstalar o aplicativo Instagram se enfrentarem problemas ao salvar o áudio. Pode haver alguns bugs no aplicativo devido aos quais você está enfrentando o problema. Assim, será bom reinstalar o aplicativo novamente no seu aparelho e depois verificar se o problema foi resolvido ou não.

Se você tentou todos os métodos acima e ainda não consegue salvar o áudio, sugerimos que entre em contato com o suporte ao cliente para ajudá-lo a resolver o problema. Muitos usuários fizeram isso e conseguiram resolver o problema com a ajuda do suporte ao cliente. Veja como você pode fazer isso-

Depois disso, digite o problema que você está enfrentando. Se você tiver capturas de tela para explicar melhor o problema, poderá anexá-las. Toque no Enviar botão para enviar o relatório.

Empacotando

Os usuários relataram problemas ao salvar o áudio em suas contas do Instagram. O Instagram é um aplicativo bem conhecido e os usuários esperam que ele funcione perfeitamente e sem problemas. No entanto, eles estavam enfrentando problemas. Portanto, neste guia listamos como os usuários poderão resolver o problema que estavam enfrentando com o Instagram. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Por hoje é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe-nos saber na seção de comentários abaixo.

