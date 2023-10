NÃO ouça mais os áudios do WhatsApp SEM antes saber DESTE truque

Diariamente, milhões de mensagens de voz são compartilhadas através do WhatsApp. Não é sempre viável ouvi-las imediatamente após o envio. Isso ocorre por várias razões.

Assim, em situações em que se deseja manter o sigilo, existe uma técnica pouco conhecida que apenas alguns dominam. É factível escutar as mensagens de áudio do WhatsApp sem que o remetente tenha conhecimento de sua audição.

Como ouvir os áudios do WhatsApp sem que apareçam os dois “tiques” azuis?

O procedimento é bastante simples. É crucial possuir uma “conversa” pessoal. Ademais, uma vigilância cuidadosa é vital nas próximas etapas.

Acesse a conversa e, com extrema precaução para não acionar a reprodução, selecione os áudios que deseja ouvir;

No topo, clique na alternativa “Encaminhar mensagem” e escolha o bate-papo pessoal ou o contato de confiança;

Após o encaminhamento, acesse o bate-papo selecionado e ouça o áudio.

Pronto! Em menos de cinco passos, é viável escutar as mensagens de áudio do WhatsApp sem que terceiros saibam. Essa é uma função inerente ao mensageiro. O remetente não terá conhecimento de que a mensagem foi encaminhada e, muito menos, de que foi ouvida.

Portanto, é uma forma eficaz de evitar responder alguém, ao mesmo tempo, em que se faz o usuário acreditar que o áudio nunca foi ouvido. A atenção é essencial durante as etapas para não cometer ações que prejudiquem esse truque.

Para aqueles que preferem não usar esse método, o WhatsApp lançou uma variedade de recursos de privacidade. Estes podem ser úteis em momentos em que desejam se manter “invisíveis”.

Mensageiro lança ferramentas para privacidade



Para aqueles que querem evitar esse procedimento, o WhatsApp introduziu diversas ferramentas de privacidade que estão causando um alvoroço. Essas ferramentas podem transformar qualquer conta em uma espécie de “fantasma,” permitindo a remoção de sua foto de perfil, ocultando o status “visto por último” e eliminando o indicador de leitura das mensagens, entre outras opções.

Portanto, para habilitar essas funcionalidades, é essencial ter a versão mais recente do app instalada. Nas configurações, os usuários encontrarão uma série de recursos relacionados à privacidade.

Na seção de mensagens, é possível desativar o indicador “visto azul”. Enquanto isso, na área do perfil, é viável ocultar a foto de perfil de algumas pessoas, além de controlar o “visto por último” e a confirmação de leitura, entre outras opções.

Todas essas alternativas podem ser configuradas diretamente por meio do aplicativo. Tudo indica que até o primeiro semestre de 2024, o WhatsApp lançará ainda mais funcionalidades no âmbito da privacidade, oferecendo aos usuários a escolha individual de permanecerem “públicos” ou não.

Anúncio da Meta sobre alterações em grupos do aplicativo

A funcionalidade dos grupos no WhatsApp está passando por mudanças significativas de acordo com as informações mais recentes. A Meta, empresa por trás do mensageiro, está reformulando a plataforma para melhorar a experiência do usuário e mantê-los engajados por mais tempo.

Uma das alterações notáveis é a substituição da área de criação de grupos, que antes era acessada através dos três pontos e oferecia várias opções. Agora, está sendo implementado um botão flutuante com uma série de opções para a criação de grupos.

Além disso, a Meta está introduzindo uma nova aba chamada “Canais”, que permitirá aos usuários receber informações em tempo real dos canais que assinaram. Essa adição é parte dos esforços da empresa para aprimorar a plataforma e manter os usuários envolvidos.

Outra mudança interessante mencionada é a inserção de status semelhantes aos stories do Instagram. Eles podem ser uma forma de compartilhar momentos e atualizações com seus contatos.

Essas mudanças refletem o compromisso da Meta em evoluir o WhatsApp e oferecer uma experiência mais rica e interativa aos usuários. Assim, os manterá envolvidos e satisfeitos com a plataforma.