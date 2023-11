Não perca ESTAS datas DESTE concurso da Polícia Militar com 2.700 vagas

O concurso da Polícia Militar que oferta 2.700 vagas está na praça. As oportunidades são enormes. Contudo, é preciso estar atento às datas.

Veja a seguir e não perca estes detalhes.

Sobre este concurso da Polícia Militar

A Polícia Militar de São Paulo (PM SP) anunciou a abertura de um novo concurso para preenchimento de 2.700 vagas no cargo de soldado. O salário para essa carreira é de R$ 4.852,21.

Os requisitos para participar do concurso da Polícia Militar são: ter ensino médio completo, ter idade entre 17 e 30 anos, altura mínima de 1,55m para mulheres e 1,60m para homens, e possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categorias “B” a “E”.

Provas concurso da Polícia Militar

As provas objetiva e dissertativa estão programadas para o dia 4 de fevereiro do próximo ano e ocorrerão em 51 cidades, incluindo 37 em São Paulo e 14 em outros estados, além do Distrito Federal.

Os candidatos responderão a 60 questões de múltipla escolha e deverão elaborar uma redação de até 30 linhas. O tempo de duração dos exames será de cinco horas.

O conteúdo programático das provas do concurso da Polícia Militar abrangerá matérias como língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, informática e noções de administração pública.



Apesar de o edital não especificar a data de divulgação do gabarito, a Vunesp, banca organizadora do concurso, costuma liberar o documento em até dois dias após as provas.

Além das avaliações, o processo seletivo incluirá etapas posteriores, como exames de aptidão física, exames de saúde, exames psicológicos, avaliação da conduta social, da reputação e da idoneidade, e análise de documentos.

As datas para essas etapas ainda não foram anunciadas. Esta é uma grande oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira policial no estado de São Paulo.

Como se inscrever?

Os interessados neste concurso da Polícia Militar deverão se inscrever de 6 de novembro e se encerram às 23h59 de 20 de dezembro. Para concorrer, os interessados deverão realizar cadastro pelo site www.vunesp.com.br.

Os candidatos interessados em participar do concurso da Polícia Militar de São Paulo (PM SP) para o cargo de soldado devem estar cientes de que a taxa de inscrição é de R$ 85.

No entanto, é importante ressaltar que há a possibilidade de solicitar uma redução de 50% no valor da taxa. Para fazê-lo, é necessário atender a dois critérios essenciais:

Estar regularmente matriculado no ensino médio, em um curso pré-vestibular ou no ensino superior.

Possuir renda mensal inferior a dois salários mínimos ou estar desempregado.

Essa é uma excelente oportunidade para economizar na taxa de inscrição e garantir a participação no processo seletivo da PM SP.

Principais datas do concurso da Polícia Militar

Confira as datas mais importantes:

Publicação do edital: 31 de outubro de 2023

Período de inscrições: de 6 de novembro a 20 de dezembro de 2023

Solicitação de redução da taxa de inscrição: de 6 a 9 de novembro de 2023

Prazo para pagamento da taxa de inscrição: até 21 de dezembro de 2023

Realização das provas objetiva e dissertativa: 4 de fevereiro de 2024

Fique atento a essas datas e não perca a oportunidade de participar deste importante concurso.

Locais de aplicação

As provas do concurso da Polícia Militar serão aplicadas nas seguintes cidades:

Andradina (SP)

Araçatuba (SP)

Araraquara (SP)

Avaré (SP)

Bauru (SP)

Bragança Paulista (SP)

Campinas (SP)

Caraguatatuba (SP)

Catanduva (SP)

Cotia (SP)

Dracena (SP)

Franca (SP)

Franco da Rocha (SP)

Guarulhos (SP)

Itapetininga (SP)

Jundiaí (SP)

Marília (SP)

Mogi das Cruzes (SP)

Mongaguá (SP)

Osasco (SP)

Ourinhos (SP)

Piracicaba (SP)

Pirassununga (SP)

Praia Grande (SP)

Presidente Prudente (SP)

Presidente Venceslau (SP)

Registro (SP)

Ribeirão Preto (SP)

Rio Claro (SP)

São Paulo (SP)

Santos (SP)

São Bernardo do Campo (SP)

São José do Rio Preto (SP)

São Jose dos Campos (SP)

Sorocaba (SP)

Taubaté (SP)

Votuporanga (SP)

Belo Horizonte (MG)

Brasília (DF)

Campo Grande (MS)

Cuiabá (MT)

Curitiba (PR)

Florianópolis (SC)

Fortaleza (CE)

Goiânia (GO)

Manaus (AM)

Porto Alegre (RS)

Recife (PE)

Rio de Janeiro (RJ)

Salvador (BA)

Vitória (ES)