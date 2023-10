Não perca! Saiu EDITAL com quase 2 MIL VAGAS para MÉDIO e SUPERIOR

Mais um concurso Bombeiros foi liberado. As chances são atrativas, já que o edital oferta quase 2 mil vagas. Os salários também são acima de R$ 5,8 mil.

Veja a seguir maiores detalhes.

Concurso Bombeiros

As chances são do concurso Bombeiros PA – Pará. Ao todo são 1.943 vagas de provimento imediato para médio e superior. A divisão acontece da seguinte forma:

CARGOS VAGAS SALÁRIOS Soldado 1.823 R$ 4.923,71 Oficial 120 R$ 5.896,56

Requisitos concurso Bombeiros PA

Sobre os requisitos, dependem de cada cargo. Veja:

Os requisitos essenciais para participar do concurso para Bombeiros do estado do Pará variam conforme o cargo pretendido, sendo os principais:

Para o Cargo de Soldado:



Você também pode gostar:

Formação : É necessário ter concluído o curso de nível médio.

: É necessário ter concluído o curso de nível médio. Idade : A idade mínima é de 18 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP/PM). A idade máxima é determinada na data de inscrição no concurso público.

: A idade mínima é de 18 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Praças (CFP/PM). A idade máxima é determinada na data de inscrição no concurso público. Altura : Homens devem ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, enquanto as mulheres devem possuir, pelo menos, 1,55 metros.

: Homens devem ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, enquanto as mulheres devem possuir, pelo menos, 1,55 metros. Habilitação de Condução: Ser habilitado para conduzir veículo automotor, com a posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria “B”.

Para o Cargo de Oficial:

Formação : É necessário ter concluído o curso de graduação superior em qualquer área de formação.

: É necessário ter concluído o curso de graduação superior em qualquer área de formação. Idade : Da mesma forma que para o cargo de Soldado, a idade mínima é de 18 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO/PM), e a idade máxima é estabelecida na data de inscrição no concurso público.

: Da mesma forma que para o cargo de Soldado, a idade mínima é de 18 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais (CFO/PM), e a idade máxima é estabelecida na data de inscrição no concurso público. Altura : Homens devem ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, enquanto as mulheres devem possuir, pelo menos, 1,55 metros.

: Homens devem ter, no mínimo, 1,60 metros de altura, enquanto as mulheres devem possuir, pelo menos, 1,55 metros. Habilitação de Condução: A posse da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – Categoria “B” também é requerida.

Lembre-se de que os requisitos específicos podem variar de acordo com o estado e as regulamentações locais.

É fundamental verificar os critérios exatos estabelecidos para o concurso dos Bombeiros no Pará antes de se inscrever. Além desses requisitos básicos, os candidatos também podem passar por exames médicos, físicos e psicológicos durante o processo seletivo.

Benefícios concurso Bombeiros

No decorrer do Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CFP/BM), os Alunos Soldados terão uma remuneração de R$ 1.320,03, além do benefício de auxílio alimentação.

Após a conclusão do CFP/BM e a promoção para a condição de Soldado BM, a remuneração aumenta para R$ 4.923,71, também com o auxílio alimentação.

No caso do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CFO/BM), os Alunos Oficiais receberão uma remuneração de R$ 5.728,08, juntamente com o auxílio alimentação.

Depois de concluírem o CFO/BM e serem promovidos à condição de Aspirante-a-Oficial CBM, a remuneração passará a ser de R$ 5.896,56, acrescida do auxílio alimentação.

É importante observar que esses valores podem estar sujeitos a reajustes ou atualizações de acordo com as regulamentações em vigor e acordos estabelecidos.

Portanto, é aconselhável verificar as informações mais recentes no edital do concurso ou diretamente com o Corpo de Bombeiros do Pará para obter os valores exatos durante a sua inscrição e preparação para o concurso.

Sobre as provas e fases do concurso Bombeiros

O processo seletivo do concurso Bombeiros PA consiste em cinco etapas de avaliação para os candidatos, com diferentes critérios e objetivos:

Prova Objetiva e Redação: A primeira etapa compreende uma prova objetiva, aplicada em um período de 4 a 5 horas no turno da tarde. A prova objetiva contém questões de múltipla escolha e abrange as disciplinas específicas para cada cargo. A redação é exclusiva para o cargo de Oficial e avaliará a capacidade dissertativa do candidato.

A primeira etapa compreende uma prova objetiva, aplicada em um período de 4 a 5 horas no turno da tarde. A prova objetiva contém questões de múltipla escolha e abrange as disciplinas específicas para cada cargo. A redação é exclusiva para o cargo de Oficial e avaliará a capacidade dissertativa do candidato. Exame de Avaliação Psicológica: Essa etapa envolve a aplicação de testes psicológicos, incluindo testes de personalidade, inteligência e habilidades específicas, bem como entrevistas.

Essa etapa envolve a aplicação de testes psicológicos, incluindo testes de personalidade, inteligência e habilidades específicas, bem como entrevistas. Exame de Avaliação de Saúde: Nesta fase, os candidatos passam por avaliações médicas para garantir que estão fisicamente aptos para o cargo.

Nesta fase, os candidatos passam por avaliações médicas para garantir que estão fisicamente aptos para o cargo. Teste de Avaliação Física: O teste físico ocorre em dois dias e inclui exercícios como flexões abdominais, flexões de braço, corrida de 12 minutos e natação, com critérios mínimos específicos de acordo com o sexo do candidato.

O teste físico ocorre em dois dias e inclui exercícios como flexões abdominais, flexões de braço, corrida de 12 minutos e natação, com critérios mínimos específicos de acordo com o sexo do candidato. Investigação de Antecedentes Pessoais: Nessa etapa, será realizada uma investigação minuciosa dos antecedentes pessoais dos candidatos para verificar se atendem aos requisitos estabelecidos.

A prova objetiva e a redação têm um peso significativo na classificação dos candidatos, totalizando 60 pontos. É importante observar que os candidatos precisam atender aos critérios estabelecidos em cada etapa para continuar no processo seletivo.

A preparação adequada e o cumprimento dos requisitos são fundamentais para ter sucesso no concurso dos Bombeiros do Pará. Certifique-se de revisar os critérios detalhados no edital do concurso e se preparar adequadamente para todas as etapas de avaliação.

Como se inscrever

Os interessados podem realizar as inscrições a partir dos dias 26 e 27 de outubro, conforme cargo pretendido, pelo site da banca organizadora, Cebraspe. A taxa foi fixada nos valores de R$ 122,20 e R$ 139,80.

EDITAL 01

EDITAL 02