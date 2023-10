Natalee Holloway foi espancada até a morte por Joran van der Sloot, o assassino admite

Joran van der Sloot apareceu em um tribunal do Alabama na quarta-feira, onde os promotores disseram ao tribunal que van der Sloot confessou aos pais de Holloway que ele havia tirado a vida dela… aparentemente, ele a espancou até a morte depois que ela recusou seus avanços sexuais – isso de acordo com a mãe de Holloway , Bete que também falou.

Ela disse: “Você não conseguiu o que queria de Natalee, sua satisfação sexual, então você a matou brutalmente” – acrescentando que ele “acabou com seus sonhos, seu potencial, suas possibilidades”.

Van der Sloot declarou-se culpado das acusações de fraude eletrônica e extorsão que ele enfrentava aqui no caso dos EUA – embora indiretamente ligado à morte de Holloway – estava inextricavelmente ligado ao seu desaparecimento.

Como parte do acordo judicial que fechou com a promotoria, van der Sloot foi forçado a finalmente esclarecer os detalhes do desaparecimento de Holloway em 2005… e agora ele o fez.