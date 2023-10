Nate Diaz pede revanche de réveillon com Jake Paul, futura trilogia do MMA

Nate Diaz tem assuntos pendentes com Jake Paul.

Quando os dois se enfrentaram em uma luta de boxe em agosto passado, foi Paul quem deixou o ringue com vitória por decisão unânime sobre o ex-astro do UFC. Na preparação para a luta, Paul propôs que Diaz o encontrasse em uma luta de MMA após a luta de boxe, uma sugestão que Diaz ignorou na época.

Na segunda-feira, Diaz respondeu a uma recente entrevista de Paul no Podcast de envio completo em que Paul acusou Diaz de “se esquivar dele” porque Diaz tem muito a perder em uma competição de MMA. Diaz escreveu em mídia social“Você é um merda, eu não pedi merda” antes de fazer sua própria proposta de que eles revanchessem no boxe na véspera de Ano Novo e depois fizessem a terceira luta sob as regras do MMA.

“Amanhã luto com você no MMA, o problema é que você é péssimo e eu não trabalho para [the PFL] idiota, você precisa”, escreveu Diaz. “Revanche é no boxe, trilogia é no MMA, você precisa de tempo para treinar de qualquer maneira, seu péssimo.”

Paul melhorou para 7-1 com sua vitória sobre Diaz e se recuperou de uma derrota por decisão dividida para o rival Tommy Fury. O influenciador que virou lutador conquistou vitórias no boxe sobre vários luminares do MMA, incluindo Anderson Silva, Tyron Woodley e Ben Askren.

Diaz ficou aquém em sua estreia no boxe, mas provavelmente seria o favorito caso ele e Paul se encontrassem em uma competição de MMA. O lutador de 38 anos teve um recorde de 16-11 durante uma temporada de 15 anos no UFC e uma vez disputou o título dos leves da promoção.