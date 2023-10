Nate Diaz presenteia seus lutadores com pingentes gelados, bem-vindo à tripulação!

TMZ Esportes é dito… a lenda do MMA procurou o famoso Caixa de gelo compre para conseguir algo especial para as pessoas que aderiram ao Luta Real Inc. . promoção que ele lançou em 2022.

Disseram-nos que ele encomendou um total de sete pingentes de dois tons… e cada um vem com pouco menos de 10 quilates de diamantes VS e mais de 50 gramas de ouro. As peças também vêm com uma corrente de corda em ouro 14K correspondente.