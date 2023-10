NBA retornará ao tradicional jogo All-Star Leste x Oeste

Tele NBA a temporada começou e haverá mudanças no All-Star Game. Depois de algumas edições decepcionantes, Adão Pratacomissário da liga, decidiu voltar ao formato clássico.

O tradicional All-Star Game mudou recentemente de formato para ser composto por dois times capitaneados pelos dois jogadores mais votados.

Eles escolheram quem representaria sua camisa, mas a NBA decidiu retornar às origens da Conferência Leste versus Conferência Oeste.

Como Shams Charania e Adrian Wojnarwoski pudemos confirmar, a liga planeja retornar a este formato no All-Star Game de 2024, que será realizado em Indianápolis.

O jogo All-Star Leste vs Oeste

A rivalidade Leste-Oeste tem sido um dos maiores empates da história do campeonato, com jogos históricos entre as duas equipes.

Por aclamação popular, e com receios de diminuição do público, o tradicional Leste vs Oeste regressará à NBA, com os melhores jogadores de cada conferência a vestirem as camisolas no próximo mês de Fevereiro.