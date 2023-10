Nem Hoyer nem O’Connell podem ocupar o lugar de Garoppolo; Raiders perdem para Bears, 30-12

Num dos substitutos utilizados pelo treinador principal Josh McDaniels tinha o que era necessário para preencher a vaga deixada pelo quarterback lesionado Jimmy Garoppolo. Brian Hoyer e Aidan O’Connell cada um lançou uma interceptação, e o Las Vegas Raiders perdeu por 12 a 30 para o Chicago Bears.

Como ele havia anunciado na sexta-feira, McDaniels saiu com Hoyer na primeira equipe; no entanto, o veterano de 14 anos contribuiu apenas com 129 jardas em 17 de 32 passes. Ele ficou sem gols e lançou um escolha seis no início do quarto trimestre.

O’Connell liderou as duas últimas séries do jogo pelo Invasores, completando 10 de 13, ganhando 75 jardas. Ele lançou uma interceptação, mas compensou com um aterragem.

Apesar de novato desempenho ilumina uma luz de esperança em Nação Invasora, McDaniels deve estar contando os minutos até Garoppolo retorna às atividades após a lesão nas costas que o tirou do Semana 6 jogo contra o Patriotas da Nova Inglaterra.

Perda dolorosa de 12-30 para Raiders

Correndo de volta D’Onta Foreman Liderou o Ursos à vitória com pontuações de nove e duas jardas no solo e cinco jardas em um passe de Tyson Bagent.

Jaylon Johnson devolveu a interceptação contra Hoyer para um touchdown. Cairo Santos perdeu esse ponto extra, após vários pênaltis que atrasaram a tentativa, mas, em troca, marcou um Gol de campo de 54 jardas.

Para Raiders, Daniel Carlson marcou gols de 40 e 25 jardas. O’Connell lançou um passe para touchdown de nove jardas para Jacob Meyersmas perderam a conversão de dois pontos.

Segunda pior derrota para Raiders

Enquanto Chicago venceu a segunda da temporada, em troca de cinco derrotas, o Preto e Prata permaneceu com um recorde de 3-4.

Depois de perder por 10-38 para o Notas de búfalo na Semana 2, esta é a segunda pior perda para Las Vegas. Na semana 3, eles perderam por 18-23 para o Pittsburgh Steelerse na Semana 4, eles perderam por 17-24 para o Carregadores de Los Angeles.