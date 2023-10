Neo OFERECE EMPREGOS para diversos ramos de atuação

A Neo, empresa que atua no mercado de software de Atendimento OmniChannel, está procurando novos funcionários para preencher a sua equipe. Desse modo, caso você esteja na luta por uma recolocação profissional, vale a pena conferir quais são as opções em aberto:

Pessoa Desenvolvedora PHP Plena – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Desenvolvedora PHP Sênior – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Pessoa Executiva de Negócios Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Vendedora Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Product Manager (PM) – Trabalho Remoto – Efetivo;

SDR Senior (Sales Development Representative) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – São Paulo – SP e Remoto – Banco de Talentos.

Mais sobre a Neo

Sobre a Neo, é necessário frisar que a companhia possui o propósito de mudar esse cenário no Brasil a partir de tecnologia, consultoria e conteúdo educativo. Isto é, desenvolveu a única plataforma omnichannel de atendimento ao cliente no mercado.

O sistema é composto por módulos como e-mail, chat, telefonia, workflow, atendimento inteligente, Facebook e WhatsApp. Conta com uma interface simples, intuitiva e inteligente, proporcionando uma única experiência para operadores, gestores e clientes.

Quer que os consumidores se sintam mais satisfeitos com o atendimento e que as empresas consigam criar relacionamentos surpreendentes com esses consumidores. Para isso, busca encontrar talentos que acreditam profundamente na construção de relacionamentos e que queiram transformar o mundo junto com a Neo!

Como enviar o currículo?

Como você já analisou a lista de cargos, é só CLICAR NESSE LINK para ser redirecionado à página do 123empregos. Por lá, tudo o que você precisa fazer é verificar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



