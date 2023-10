Nestlé abre VAGAS para pessoas com mais de 50 ANOS; veja como se inscrever

A Nestlé, uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo, lançou o programa Experiência que Faz Bem com o objetivo de oferecer oportunidades de trabalho efetivas para pessoas com mais de 50 anos. O programa está com inscrições abertas e os interessados podem se candidatar até o dia 20 de outubro.

Oportunidades para pessoas maduras

O programa Experiência que Faz Bem visa proporcionar mais de 20 vagas para atuar na área de vendas e atendimento ao público em lojas da Nestlé em todo o país. As oportunidades estão disponíveis em diferentes níveis de senioridade e o trabalho é presencial.

Além da oportunidade de emprego, a Nestlé oferece aos contratados acesso a uma trilha de desenvolvimento com treinamentos e a plataforma People Match durante os três primeiros meses. Essas ferramentas auxiliam no aprimoramento das habilidades profissionais e no desenvolvimento de competências necessárias para o mercado de trabalho atual.

Processo seletivo e inscrições

Para participar do programa, os candidatos precisam ter ensino médio completo e disponibilidade para atuar nas cidades de São Paulo (SP) e São Caetano (SP). Experiência prévia com atendimento e vendas também é necessário. Vale ressaltar que o processo seletivo é exclusivo para pessoas com 50 anos ou mais.

O processo seletivo é composto por quatro etapas:

Inscrições: Os interessados devem se inscrever até o dia 20 de outubro. Análise do currículo : Os currículos dos participantes serão avaliados entre os meses de outubro e dezembro. Entrevistas individuais: Os candidatos selecionados passarão por entrevistas individuais, que serão realizadas entre outubro e dezembro. Contratação: A previsão é de que as contratações sejam feitas até o mês de dezembro.

Os candidatos podem se inscrever no programa Experiência que Faz Bem por meio do site.



Valorização da diversidade geracional

A Nestlé é uma empresa que valoriza a diversidade e inclusão em seu quadro de colaboradores. Atualmente, a companhia conta com 10% do seu quadro composto por pessoas com 50 anos ou mais. No entanto, um estudo realizado pela plataforma de realocação Maturi em parceria com a EY Brasil revelou que a participação de trabalhadores nessa faixa etária não ultrapassa os 10% na maioria das empresas.

Com o lançamento do programa Experiência que Faz Bem, a Nestlé busca ampliar ainda mais a diversidade geracional em sua organização, proporcionando oportunidades de trabalho para pessoas maduras e valorizando a experiência e conhecimento adquiridos ao longo dos anos.

Valorização da experiência

