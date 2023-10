Netanyahu diz a Israel ‘Estamos em guerra’ depois que o Hamas matou pelo menos 22 pessoas em ataque sem precedentes

IsraelO serviço nacional de resgate do Hamas afirma que pelo menos 22 pessoas foram mortas e centenas ficaram feridas numa incursão militar do Hamas na manhã de sábado.

Os números tornam a operação a mais mortífera em território israelita em anos.

A decisão Hamas grupo militante no faixa de Gaza realizou um ataque multifrontal sem precedentes contra Israel na madrugada de sábado, disparando milhares de foguetes enquanto dezenas de combatentes do Hamas se infiltravam na fronteira fortemente fortificada em vários locais por via aérea, terrestre e marítima e pegando o país desprevenido em um feriado importante.

Seis horas após o início da invasão, os militantes do Hamas ainda travavam tiroteios dentro de várias comunidades israelitas, numa surpreendente demonstração de força que abalou o país.

As redes sociais estavam repletas de vídeos de combatentes do Hamas desfilando pelas ruas o que pareciam ser veículos militares israelenses roubados e de pelo menos um soldado israelense morto em Gaza sendo arrastado e pisoteado por uma multidão furiosa de palestinos gritando “Deus é Grande”. Os militares recusaram-se a fornecer detalhes sobre vítimas ou sequestros enquanto continuavam a combater os infiltrados.

“Estamos em guerra” Primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu disse num discurso televisionado, declarando uma mobilização em massa das reservas militares do país. “Não é uma ‘operação’, não é uma ‘ronda’, mas em guerra.”

“O inimigo pagará um preço sem precedentes”, acrescentou, prometendo que Israel “responderia com fogo de uma magnitude que o inimigo não conhecia”.

A grave invasão Simchat Toráum dia normalmente alegre em que os judeus completam o ciclo anual de leitura do rolo da Torá, reviveu memórias dolorosas da guerra no Oriente Médio de 1973, praticamente 50 anos atrás, em que os inimigos de Israel lançaram um ataque surpresa no Yom Kippur, o dia mais sagrado do judaísmo. calendário.

As comparações com um dos momentos mais traumáticos da história de Israel aguçaram as críticas a Netanyahu e aos seus aliados de extrema direita, que fizeram campanha por ações mais agressivas contra as ameaças de Gaza. Os comentadores políticos criticaram o governo pelo seu fracasso em antecipar o que parecia ser um ataque do Hamas, invisível no seu nível de planeamento e coordenação.

Houve relatos de muito mais vítimas em ambos os lados

O serviço de resgate israelense Magen David Adom relataram pelo menos 16 vítimas, incluindo uma mulher de 60 anos que foi morta quando um foguete disparado de Gaza atingiu diretamente. Outros dois estavam em estado grave.

Houve relatos de muito mais vítimas de ambos os lados, mas as autoridades não divulgaram detalhes imediatamente. A mídia israelense informou que dezenas de pessoas foram hospitalizadas no sul de Israel. O Ministério da Saúde palestino em Gaza relatou ferimentos entre “muitos cidadãos”, sem fornecer números, e alto-falantes nas mesquitas transmitiram orações de luto pelos militantes mortos.

Os militares israelitas atingiram alvos em Gaza em resposta a cerca de 2.500 foguetes que enviaram sirenes de ataque aéreo a soar constantemente até Tel Aviv e Jerusalém, a cerca de 80 quilómetros (50 milhas) de distância. Afirmou que as suas forças estavam envolvidas em tiroteios com militantes do Hamas que se infiltraram em Israel em pelo menos sete locais. Os combatentes atravessaram furtivamente a cerca de separação e até invadiram Israel pelo ar com parapentes e por mar, disse o exército.

Não ficou imediatamente claro o que levou o Hamas a lançar o seu ataque, que ocorreu após semanas de tensões crescentes ao longo da fronteira de Gaza. O obscuro líder do braço militar do Hamas, Mohammed Deif, anunciou o início do que chamou de “Operação Tempestade Al-Aqsa”.

“Basta”, disse Deif, que não aparece em público, na mensagem gravada, enquanto apelava aos palestinos de Jerusalém Oriental ao norte de Israel para se juntarem à luta. “Hoje o povo está recuperando a sua revolução.”

Num discurso televisionado, o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, advertiu que o Hamas tinha cometido “um grave erro” e prometeu que “o Estado de Israel vencerá esta guerra”.

O ataque ocorre num momento de divisão histórica dentro de Israel sobre a proposta de Netanyahu de reformar o judiciário. Protestos em massa contra o plano enviaram centenas de milhares de manifestantes israelitas às ruas e levaram centenas de reservistas militares a evitarem o serviço voluntário – turbulência que levantou receios sobre a prontidão dos militares no campo de batalha e levantou preocupações sobre a sua dissuasão sobre os seus inimigos.

A infiltração de combatentes no sul de Israel marcou um grande feito – e escalada – do Hamas, que forçou milhões de israelitas a esconderem-se em salas seguras, protegendo-se de explosões de foguetes e de tiroteios contínuos com combatentes do Hamas. Cidades e vilas foram esvaziadas quando os militares fecharam estradas perto de Gaza. O serviço de resgate de Israel e o Ministério da Saúde palestino em Gaza apelaram ao público para doar sangue.

“Entendemos que isso é algo grande”, disse o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz do exército israelense, a repórteres. Ele disse que os militares israelenses convocaram as reservas do exército.

Hecht recusou-se a comentar como o Hamas conseguiu apanhar o exército desprevenido. “Essa é uma boa pergunta”, disse ele.

Ismail Haniyeh, o líder exilado do Hamas, disse que os combatentes palestinos estavam “envolvidos nestes momentos históricos numa operação heróica” para defender a mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém e os milhares de prisioneiros palestinos detidos por Israel.

No kibutz de Nahal Oz, a apenas 4 quilómetros (2,5 milhas) da Faixa de Gaza, residentes aterrorizados que estavam amontoados dentro de casa disseram que podiam ouvir tiros constantes ecoando nos edifícios enquanto os tiroteios continuavam mesmo horas após o ataque inicial.

“Com os foguetes, de alguma forma nos sentimos mais seguros, sabendo que temos o Iron Dome (sistema de defesa antimísseis) e nossas salas seguras. Mas saber que os terroristas estão andando pelas comunidades é um tipo diferente de medo”, disse Mirjam Reijnen, de 42 anos. antiga bombeira voluntária e mãe de três filhos em Nahal Oz.

Israel construiu uma enorme cerca ao longo da fronteira de Gaza destinada a evitar infiltrações. Ele vai para o subsolo e está equipado com câmeras, sensores de alta tecnologia e tecnologia de escuta sensível.

A escalada ocorre depois de semanas de tensões intensificadas ao longo da volátil fronteira de Israel com Gaza e de intensos combates na Cisjordânia ocupada por Israel. Também surge num momento delicado para o governo de extrema-direita de Netanyahu, com centenas de soldados nas reservas militares a abandonarem as sessões de treino ou a prometerem que não se apresentarão ao serviço devido ao plano profundamente polêmico do governo para enfraquecer o Supremo Tribunal.

As divisões dentro das fileiras do exército ameaçaram minar a reputação de Netanyahu como um especialista em segurança que faria qualquer coisa para proteger Israel e a coesão de uma instituição crucial para a estabilidade de um país envolvido em conflitos de baixa intensidade em múltiplas frentes e que enfrenta ameaças do Hezbollah do Líbano. grupo militante.

O Hezbollah parabenizou o Hamas na sexta-feira, elogiando o ataque como uma resposta aos “crimes israelenses” e dizendo que os militantes tinham “apoio divino”. O grupo disse que o seu comando no Líbano estava em contacto com o Hamas sobre a operação.

Israel mantém um bloqueio sobre Gaza desde que o Hamas assumiu o controlo do território em 2007. Os inimigos ferrenhos travaram quatro guerras desde então. Também ocorreram inúmeras rodadas de combates menores entre Israel e o Hamas e outros grupos militantes menores baseados em Gaza.

O bloqueio, que restringe a circulação de pessoas e mercadorias dentro e fora de Gaza, devastou a economia do território. Israel diz que o bloqueio é necessário para impedir que grupos militantes aumentem os seus arsenais. Os palestinos dizem que o fechamento equivale a uma punição coletiva.

O lançamento de foguetes ocorre durante um período de intensos combates na Cisjordânia, onde quase 200 palestinos foram mortos em ataques militares israelenses este ano. No volátil norte da Cisjordânia, dezenas de militantes e residentes saíram às ruas em comemoração com a notícia dos lançamentos de foguetes.

Israel diz que os ataques visam militantes, mas manifestantes que atiraram pedras e pessoas não envolvidas na violência também foram mortos. Os ataques palestinos contra alvos israelenses mataram mais de 30 pessoas.

As tensões também se espalharam por Gaza, onde activistas ligados ao Hamas realizaram manifestações violentas ao longo da fronteira israelita nas últimas semanas. Essas manifestações foram interrompidas no final de Setembro, após mediação internacional.