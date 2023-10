New Wave OFERECE EMPREGOS efetivos e para ESTÁGIO

A New Wave, lding global de tecnologia, sediada em Luxemburgo, focada no desenvolvimento de rotas e tecnologias inovadoras e sustentáveis para o setor minero-siderúrgico, está com ótimas vagas de emprego no Rio de Janeiro e no Pará. Isto é, vale a pena conferir quais são os cargos:

Técnico (a) Químico – Duque de Caxias – RJ – Química;

Estagiário (a) Jurídico – Rio de Janeiro – RJ – Advocacia Geral;

Estagiário (a) em Finanças e Tesouraria – Rio de Janeiro – RJ – Compras;

Estagiário (a) em Engenharia de Implantação e Projetos – Rio de Janeiro – RJ – Engenharia Civil;

Estagiário (a) em Pesquisa e Desenvolvimento – Rio de Janeiro – RJ – Metalúrgica e de Materiais;

Estagiário (a) em Gestão de Projeto – Rio de Janeiro – RJ – Administração Geral;

Engenheiro (a) de Projetos Júnior – Barcarena – PA – Engenharia Mecânica, Mecatrônica.

Mais sobre a New Wave

Sobre a New Wave, é válido frisar que a New Wave Tech é um centro tecnológico dedicado à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias sustentáveis para recuperação de diversos minerais estratégicos contidos em rejeitos ou depósitos marginais.

Além disso, reúne profissionais altamente qualificados, operando sob gestão unificada em benefício da Wave Aluminium e da Wave Nickel, demais subsidiárias da New Wave.

Por fim, a New Wave é controlada pela Lorinvest, gestora de recursos inspirada na visão da família Lorentzen, que inclui em seu portfólio soluções tecnológicas escaláveis e verdes.

Como se candidatar em uma das vagas?

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!