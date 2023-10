New York Liberty supera os Ases no jogo 3 para evitar raspagem nas finais da WNBA

Jonquel Jones marcou 27 pontos e Breanna Stewart somou 20 para ajudar o New York Liberty a vencer o Las Vegas Aces87-73 sobre Domingo no Finais da WNBA e forçar um Jogo 4.

Nova Iorque teve dificuldades nos dois primeiros jogos contra o Ases em Las Vegasmas o Liberdade encontraram seu toque de tiro em Jogo 3 atrás Jonesque acertou quatro gols do time 13 3 pontos.

Este foi o da liberdade primeira vitória no Finais da WNBA desde Teresa Weatherspoon tiro de meia quadra Jogo 2 contra Houston em 1999.

Os Ases estão em alta 2-1 na série melhor de cinco e Jogo 4 é Quarta-feira noite em Nova Iorque.

Ases não conseguiram se recuperar no segundo tempo

O Liberdade liderado por três no intervalo antes de marcar os primeiros oito pontos do terceiro quarto e assumir uma vantagem de dois dígitos, trazendo a multidão de 17.143 aos seus pés. Eles lideraram 61-50 depois de três quartos.

Atrás A’ja Wilsono Ases cheguei dentro de seis antes Stewart acertou um saltador de reviravolta e Betnijah Laney roubou a bola de Jackie Jovem no meio da quadra e fez uma bandeja para ampliar a vantagem para 10.

Las Vegas não desafiou o resto do caminho e guarda estelar Chelsea Cinza voltou ao vestiário no meio do quarto período após se machucar.

Kelsey Ameixa marcou 29 pontos e Wilson somou 16 pontos e 11 rebotes para o Asesque busca se tornar o primeiro time a conquistar títulos consecutivos desde o Los Angeles Sparks 2001-02. Isso veio na esteira do Cometas de Houston ganhando o WNBA primeiros quatro campeonatos.

O Ases venceu seus primeiros sete jogos nesta pós-temporada por uma média de 17,3 pontos. Eles queriam se tornar o primeiro time a fazer 8 a 0 em um Pós-temporada WNBA e o primeiro a não perder um jogo desde Seattle em 2020.

Os dois primeiros jogos da série, bem como os quatro encontros da temporada regular, foram todos arrasadores, com o jogo mais disputado sendo uma vitória de nove pontos para o New York em 28 de agosto. Ases tinha até Domingo.

Nova Iorque teve períodos de jogo bem no primeiro tempo, impulsionado pela multidão lotada que incluía Comissário da NBA, Adam Silver bem como grandes nomes do basquete Dawn Staley, Sue Bird e Tony Parker. O Liberty ampliou sua vantagem para 41-34 em Jones’ layup faltando 2:27 para o fim do intervalo antes do Ases ficou dentro de 43-40 no intervalo. Jones fez 16 pontos no primeiro tempo enquanto Ameixa marcou 15.

Finais da WNBA de volta a Nova York

Este foi o primeiro Finais da WNBA jogo em Nova Iorque desde 2002quando o Liberdade foram varridos pelo Faíscas.

Ases treinador Becky Hammon estava brincando com isso Nova Iorque elenco e lembra o quanto a cidade ficou entusiasmada com o sucesso do time. Não Nova Iorque time de basquete em qualquer NBA ou WNBA chegou tão longe desde então.

“Esta é a cidade de Nova York, esta é a meca do basquete. É bom quando todos os times esportivos fazem o bem.presunto disse. “É uma cidade do basquete. Os fãs aqui querem e esperam um bom basquete. Quando você não o coloca no chão, eles também avisam.”

Liberdade grandes Vickie Johnson, Crystal Robinson, Sue Wicks e Colher meteorológicaque jogou com presunto sobre de Nova York anterior Equipes finaisestiveram todos presentes e foram aplaudidos pela multidão quando foram apresentados no terceiro quarto.

de Nova York treinador naquela época, Richie Adubatotambém estava no meio da multidão.

O Finais trouxe celebridades de todas as esferas da vida, incluindo músicos Joana Jettos atores Jason Sudeikis e Michael Shannon e jornalista Robin Roberts.

Pequena Kim realizado no intervalo.