TA geração de 2006 vem se fortalecendo no futebol e muitos jovens talentos estão surgindo e abrindo caminho para os melhores times do mundo.

Alguns dos nomes mais conhecidos desta lista publicada anualmente pelo The Guardian são Endrick, Zaire-Emeryum titular indiscutível para Luis Henrique no PSG, e três espanhóis que deverão suportar o peso das expectativas internas para a próxima década.

O Brasil é o país com mais representantes nesta lista. Curiosamente, de Palmeiras, Endrickdo time, há outros dois jogadores citados nesta lista. Eles são meio-campista Luis Guilherme e defensor Vitor Reis.

A eles se junta à lista outro companheiro brasileiro da lenda do Real Madrid Marcelo. Ele é Você é Eliasque estreou pelo time titular do Fluminense na Copa Libertadores em maio.

Outra curiosidade é que existem jogadores de países com menor histórico no futebol.

Le Dinh Long Vude Canção Lam Nghe An da V-League, representa o Vietnã e Sallieu Bahmeio-campista do Central Parade FC, Serra Leoa poderá estar no mapa esportivo em breve?

Qual clube tem o melhor futuro?

Claro que os jogadores espanhóis não podem faltar neste repertório de jogadores de topo. Jorge Rajado (Atletico Madrid), João Martinho (Real Sociedade) e Marc Guiu estão entre esses 60 jovens talentos.

Barcelona é visto como o clube com maior futuro, com mais perspectivas nesta lista ao lado do Palmeiras. Além de guiaLos Cules também Noah Darvich da Alemanha e da América Diego Culinária na lista.

Os 60 melhores jovens talentos do futebol