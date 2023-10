Neymar, Vinicius Jr e Richarlison enfrentam problemas no Brasil: Áudio comprova festa privada com mulheres após sorteio da Venezuela

Tele seleção brasileira foi duramente criticado após o empate com Venezuelaque encerrou a mais longa sequência de vitórias locais da ‘Canarinha’ nas eliminatórias da CONMEBOL.

Agora, Neymar, Vinícius Jr. e Richarlison piorou a situação ao protagonizar polêmica após a partida.

Neymar e Mitrovic perdem chances de ouro para o Al Hilal

Segundo o jornalista Matheus Baldios três atacantes teriam organizado uma festa com mulheres logo após a partida que terminou com o placar de 1 a 1.

“Não foi tanto o sorteio da seleção brasileira com a Venezuela que virou assunto na cidade de Cuiabá, mas uma possível ‘festa’ de alguns jogadores que teria acontecido na quinta-feira, 12 de outubro.

Em áudio do WhatsApp que circula na cidade, mulher aponta que o jogador Neymar ficou com Rebeca Ribeiro, Vinícius Jr. com Letícia Sogiro e Richarlison com Rita Lopes“, Baldi postou em seu perfil do Instagram.

As três mulheres citadas pelo jornalista são influenciadoras e teriam sido convidadas pelos jogadores para uma festa em um condomínio de luxo na cidade de Cuiabá, onde estava concentrada a seleção brasileira.

Letícia Sogiro confirma que ficou com Vinicius

Uma mensagem de áudio de Letícia Sogiro vazou nas redes sociais, em que a influenciadora e modelo afirmava ter ficado com Vinicius. Posteriormente, ao portal Splash UOL, ela confirmou a veracidade do áudio.

“Eu estava conversando com vir desde abril. Ele me convidou para o aniversário dele, para muitas festas. Ele me pediu para ir a Madrid e nunca fui vê-lo. Conversamos muito tempo, seis meses. E aí ele vem para minha cidade e eu não posso ficar com ele? Esse pessoal de Cuiabá é muito burro, não é? Vá embora. Estou bem. Estou com um cara com quem converso. Eu sou solteiro, ele é solteiro. Não consigo nem ficar em paz com o cara?” disse Leticia na mensagem.

O influenciador ainda disse que o Real Madrid atacante “está chateado” com a exposição do caso.