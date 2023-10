NFL disciplina Jamal Adams para outro confronto com neurologista independente

Seattle Seahawks segurança Jamal Adams evitou por pouco a punição do NFL no início deste mês, quando ele teve um ataque de raiva enquanto era avaliado por uma concussão. Desta vez, ele não teve tanta sorte.

Chegou a confirmação na sexta-feira de que a NFL multou Adams para um segundo confronto com um especialista independente em concussões que estava examinando um dos companheiros de equipe de Adams durante a derrota do último domingo para o Cincinnati Bengals. A natureza física relatada do confronto significava que a NFL não seria tão tolerante com o primeiro Tudo profissional segurança desta vez.

Quanto Adams foi multado?

O NFL multado Adams US$ 50.000 para comentários verbais e contato físico com um médico independente em Seattle no último domingo, quando Seahawks perdeu 17-13 para o ressurgente Bengalas.

Adams estava jogando apenas sua segunda partida na temporada de 2023. Ele retornou de uma ruptura no tendão do quadríceps em 2 de outubro, mas fez apenas nove ataques defensivos antes de sair com uma concussão. Ele aproveitou a semana de folga de Seattle para se recuperar e fez quatro tackles – além de um tackle para perda – contra Cincinnati.

Adams se sentindo contido

Depois de perder praticamente toda a temporada de 2022 devido a lesão, faz sentido que Adams seria pelo menos um pouco resistente a sair do campo depois de tanto tempo afastado. Contudo, alguém no Seattle a organização pode ter que conversar com Adams sobre como canalizar sua paixão e intensidade de uma maneira diferente.

Adams, é claro, se tornou viral depois de gritar com outro médico independente no dia 2 de outubro. Enquanto ele estava sendo escoltado para fora do campo no início de uma eventual vitória sobre o Gigantes de Nova YorkAdams visivelmente enfurecido foi visto gritando durante uma avaliação – realizada depois que ele colidiu com o joelho de Gigantes quarterback Daniel Jones.

Adams pediu desculpas pelo incidente, mas alguns se perguntarão se ele aprendeu alguma coisa com isso.