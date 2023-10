Parque Deutsche Bank do Eintracht Frankfurt recebeu uma nova superfície antes do NFL Jogo da semana 9 entre o Chefes de Kansas City e a Golfinhos de Miami. O campo do estádio de futebol passou de grama 100% natural para uma superfície híbrida para acomodar o jogo de futebol.

De acordo com relatos da mídia, a maioria europeu os estádios de futebol usam alguma forma de superfície híbrida. Embora os sistemas possam variar, os campos são normalmente compostos por 90% grama natural com fibras sintéticas tecidas para reforço.

Antes de cada jogo em sua Série Internacionalo NFL colabora estreitamente com o estádio anfitrião para garantir que o campo cumpra os seus regulamentos e esteja “nas melhores condições possíveis”.

Em comunicado, o Liga Nacional de Futebol garantiu que “Continuamos analisando as melhores superfícies para as equipes jogarem e trabalhando com nossos parceiros de estádio, tanto antes e depois acontecimentos.”

Em de Frankfurt caso particular, o NFL ressaltou que “o produto híbrido também permitirá redução do desgaste da superfície de jogo, garantindo qualidade para de volta para trás jogos.”

O Parque Deutsche Bank irá hospedar o New England Patriots x Indianapolis Colts combinar na semana seguinte.

A opinião dos jogadores e treinadores

Enquanto o NFL não afirmou isso como a razão por trás da mudança superficial em Francofortereconheceu que jogadores e treinadores reclamaram da condição escorregadia do Allianz Arena superfície após a partida do ano passado entre o Bucaneiros de Tampa Bay e a Seattle Seahawks.

Bruce Irvin dos Seahawks reclamou de jogar em um campo “terrível” após um vôo de 10 horas. Seattle treinador principal Pete Carrol foi citado como tendo dito que gostaria que o campo “fosse mais firme”.

Por sua parte, Bucaneiros treinador principal Todd Bowles disse que a grama estava “muito escorregadia e curta”.

Parque do Deutsche Bank nova grama estreará em 26 de outubro durante HJK Helsinque visita a Eintracht Frankfurt para a partida de futebol da Europe Conference League.

Campos de jogo em destaque

Quarterback Aaron Rodgers Aquiles rasgado durante a semana 1 Jatos de Nova York vitória por 22 a 16 sobre o Notas de búfalo trouxe superfícies de jogo para a conversa.

O Veterano de 19 anos vai perder o resto do Temporada 2023 depois que seu pé ficou preso na superfície de Estádio MetLife apenas em sua quarta peça do ano.