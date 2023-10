Nick Chubb está de volta à academia levantando peso, um mês após a lesão

Tele Cleveland Browns enfrentou um grande revés no início da temporada quando seu astro running back, Nick Chubb, foi afastado dos gramados devido a uma lesão no joelho. Apenas duas semanas na temporada de 2023, durante um jogo de Monday Night Football contra o Pittsburgh Steelers, Chubb enfrentou um tackle que teve todos Marrons fã prendendo a respiração. Seu joelho esquerdo dobrou de maneira alarmante, uma visão que deixou muitos pensando se Gordinho seria capaz de jogar futebol novamente.

No entanto, após avaliações, foi determinado que Gordinho havia rompido seu LCA. Numa época em que as rupturas do LCA muitas vezes significam a ruína para os atletas, especialmente para aqueles que ocupam uma posição tão exigente fisicamente como o running back, esta notícia foi devastadora. Ainda assim, na verdade Gordinho moda, ele não se incomodou com o revés.

Antes desta lesão, GordinhoA durabilidade de foi uma marca registrada de sua jornada na NFL. Como um ex Bulldog da Geórgia Destacando-se, demonstrou consistência, força e capacidade de resistir ao desgaste do jogo. De 2018 a 2022, Gordinho mostrou sua durabilidade, participando de cada Marrons jogo em três dessas cinco temporadas. Ele perdeu apenas sete jogos em duas temporadas. Junto com isso, seu desempenho excepcional foi reconhecido ao garantir uma seleção do Pro Bowl por quatro anos consecutivos, uma seqüência que, infelizmente, não continuará este ano.

A Chubb sempre se dedicou à academia

Mas o que define Gordinho à parte não estão apenas suas conquistas em campo, mas sua determinação fora dele. Mesmo antes da cirurgia no joelho, Gordinho já estava de volta à academia, concentrando-se nos treinos da parte superior do corpo, conforme relatado por Jake Trotter, da ESPN.

Vale ressaltar que isso não é Gordinhoprimeira luta com intervenção cirúrgica nesta temporada. Após o incidente contra o ladrõesfoi anunciado que ele foi submetido a um procedimento bem-sucedido para tratar os danos à cápsula medial, ao menisco e ao ligamento colateral medial.

Para Marrons fãs e admiradores do esporte, a visão de Chubb sendo abordado e ferido era preocupante. Mas se há uma coisa que o passado mostrou é que Nick Chubb é feito de material mais resistente.