Nicki Nicole fala sobre seu relacionamento com Peso Pluma e o compara a um cachorro

Peso pena é sem dúvida o artista mexicano do momento, provando isso no último Billboard Latin Music Awards.

Isso e onde Duplo P destituído Coelho Mau como o rei da noite, ganhando oito prêmios.

Além da premiação, um dos destaques da noite foi seu envolvimento com o time argentino Nicki Nicolecom quem há rumores de que ele está romanticamente envolvido.

Os dois foram vistos juntos na noite anterior e durante a cerimônia de premiação, além de serem capturados realizando diversas atividades como ir ao Old Boys de Newell estádio, o time Nicki Nicole é fã na Argentina, além de fazer diversas colaborações juntos.

Nicki Nicole comenta sobre Peso Pluma

Em entrevista à Molusco TV, Nicki Nicole falou sobre o status de seu relacionamento com Peso pena.

“Imagina se você sai com cachorro todos os dias. Ninguém vai te perguntar porque você sai com cachorro todos os dias se for normal, entendeu?” ela disse.

“Não estou dizendo que você é um cachorro (Peso Pluma). É como se alguém te visse todos os dias com a mesma bolsa, é isso que eu quero dizer. . Vamos a todos os lugares juntos.

Não é namorado e namorada?

Para esclarecer a questão, Nicole disse que os dois são apenas amigos e que ela não se importa que a mídia fale sobre eles.

“É uma coisa que não me incomoda, e a realidade é que somos amigos, está tudo bem e não tenho nenhum drama, viu?” ela adicionou.

Com essas palavras Nicole acabar com os rumores de romance, embora seja seguro dizer que eles também são mais do que apenas amigos.